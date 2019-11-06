Хеведес: «Метро в больших городах – самый быстрый вид транспорта»

Защитник «Локомотива» признался, что часто пользуется московским метро.

Я уже достаточно взрослый человек, чтобы просто выбирать то, что мне удобно. Метро в больших городах – самый быстрый и доступный вид транспорта. Самый простой и комфортный способ добраться из одной точки в другую. Я ценю комфорт. Московское метро – красивое с отличной навигацией, поэтому у меня не возникает никаких проблем. В Европе вообще многие ездят на велосипедах, но в Москве слишком большие расстояния и велоинфраструктура не очень развита. А так – я бы пользовался и велосипедом. Для меня машина – это не символ городской жизни. Не считаю, что она обязательно нужна в городе. Но так как я живу достаточно далеко от клубной базы, то пришлось нанять водителя. Мог бы водить машину и сам, но пробки очень утомляют.