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Хеведес: «Метро в больших городах – самый быстрый вид транспорта»

06 ноября 2019, 13:14

Защитник «Локомотива» Бенедикс Хеведес признался, что часто пользуется московским метро. 

Я уже достаточно взрослый человек, чтобы просто выбирать то, что мне удобно. Метро в больших городах – самый быстрый и доступный вид транспорта. Самый простой и комфортный способ добраться из одной точки в другую. Я ценю комфорт. Московское метро – красивое с отличной навигацией, поэтому у меня не возникает никаких проблем. В Европе вообще многие ездят на велосипедах, но в Москве слишком большие расстояния и велоинфраструктура не очень развита. А так – я бы пользовался и велосипедом. Для меня машина – это не символ городской жизни. Не считаю, что она обязательно нужна в городе. Но так как я живу достаточно далеко от клубной базы, то пришлось нанять водителя. Мог бы водить машину и сам, но пробки очень утомляют.

Ранее Хеведес порассуждал на тему завершения карьеры футболиста. 

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
06 ноября в 14:42
11 маршрут ("ножками") самый быстрый и предсказуемый.
BenderBender
BenderBender
   123 / 946
06 ноября в 13:43
Новость ниже плинтуса.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 13:42
Да, тут с фрицем спорить бессмысленно.
Groove000
Groove000
   47 / 946
06 ноября в 13:32
Солидарен с ним
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