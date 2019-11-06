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Мелкадзе: «С Тедеско я не разговаривал, но, надеюсь, шанс будет»

06 ноября 2019, 12:03

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, поделился мнением о новом главном тренере красно-белых Доменико Тедеско.

Я слежу за «Спартаком». С Тедеско я не разговаривал, но, надеюсь, шанс познакомиться будет. Но общался с ребятами, все говорят, что Тедеско – отличный тренер, он отдельно разговаривает с каждым игроком, все тренировки проходят с мячом. Тедеско хочет поставить быструю игру низом, но сейчас ему нужен результат. Что-то может не получаться, но после сборов всё будет отлично.

Даже если у Понсе меньше голов, чем у меня, мне что, надо орать: «Почему я не на его месте, а он не на моём?». Так ведь решил тренер и руководство — значит это было правильно. Да и Понсе уже успел забить. В «Спартаке» забить намного тяжелее, чем в «Тамбове». Против красно-белых большинство ставит «автобус».

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Все комментарии
cska plus
cska plus ответил cska plus
   18 / 946
06 ноября в 15:23
Про между прочем хрюща кинул камень в огород понсе, какие же они все шакалы готовы друг друга загрызть.
Значит в спартаке нет автобуса а с Арсеналом, что было?
Т34
Т34
   27 / 946
06 ноября в 13:24
Будет, это точно.
makkie
makkie ответил cska plus
   35 / 946
06 ноября в 12:21
Про между прочем хрюща кинул камень в огород понсе, какие же они все шакалы готовы друг друга загрызть.
Какой камень, что ты несешь?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   301 / 946
06 ноября в 12:18
Сиди в Тамбове и не рыпайся !
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 12:14
Про между прочем хрюща кинул камень в огород понсе, какие же они все шакалы готовы друг друга загрызть.
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