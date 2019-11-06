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Мелкадзе: «45 матчей без голов? Большинство людей просто завидуют»

06 ноября 2019, 11:40

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, рассказал о своей затяжной безголевой серии.

Всю жизнь читал, что обо мне пишут болельщики. Начал, ещё когда попал в дубль: было очень интересно, что пишут. Но после того как подписал новый контракт, решил, что больше читать не стоит. А сейчас раз в пару недель захожу и просматриваю старые записи, трачу на это минут по 15.

После матча с «Ростовом» написало много болельщиков, большинство – спартаковские. Поздравили с первыми голами. Говорят, чтобы продолжал в том же духе и возвращался в «Спартак» сильнее.

С некоторыми выходами на замену в «Спартаке» у меня получалось, я мог хорошо провести матч, но не было результативных действий. Это давило, ничего нет – ни гола, ни голевого паса. И все пишут, что провёл 45 матчей, а ничего не сделал. Хотя там игры было 10-15 минут.

Не обидно ли было читать про эти 45 матчей без голов? Скорее всего, большинство людей просто завидуют. В Инстаграме мне пишут, чтобы я не переживал, что люди с головой за меня. Их мало, но они есть.

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Все комментарии
Тыдышко
Тыдышко
   640 / 946
06 ноября в 14:13
Акулича разрывает в очередной раз))) всю ветку новостей своим Спартаком заспамил!))
Никогда не понимал смысл разрезания интервью на части, и вместо одной новости, писать пять. Это такая новая форма "профессионализма" что-ли?? Это же реально "спам и кросспостинг" получается))
Что, футбольного ничего не найти больше в мире в среду?? Вне Спартака пытался смотреть когда-нибудь, или нельзя??
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   196 / 946
06 ноября в 13:58
Правильно, не надо напрягаться на счёт отсутствия голов. Их как не было, так и не будет, особенно в спартаке
ДАША Д
ДАША Д
   287 / 946
06 ноября в 12:24
Просто целкость сбилась.
Виссарионович
Виссарионович ответил Армейская душа
   89 / 946
06 ноября в 11:46
Да-да - мы в курсе. 45 матчей без голов это конечно не 43 матча с голами...
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 11:46
Это не Жора виноват а виноват тот кто назвал его нападающим.
Армейская душа
Армейская душа
   113 / 946
06 ноября в 11:42
Да-да - мы в курсе, ты прибавил )))
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