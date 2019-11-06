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Мелкадзе: «Хотел развеять миф, что я не умею забивать»

06 ноября 2019, 11:24

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, рассказал о своих забитых голах в нынешнем сезоне.

После гола «Ростову» я еле сдержал слёзы. Внутри было много эмоций – я ведь долго не забивал. А в этот момент выплеснул всё и ударил в угловой флажок! Хорошо, что ещё жёлтую не дали.

Потом я забил второй – это был один из лучших дней в моей жизни! Но хорошо, что я не остановился на этом – прекрасно понимаю, что четыре гола – это вообще ничего! Нужно продолжать так забивать каждый сезон и всю карьеру.

Больше всего в «Спартаке» давила статистика. Хотел развеять миф, что я не умею забивать. Сейчас получилось.

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Все комментарии
FROBI
FROBI
   129 / 946
06 ноября в 13:02
"После гола я еле сдержал слёзы..." В это время агент уже мчался рассказывать об очереди из клубов АПЛ )) "РПЛ Раша пикчерс"
makkie
makkie
   35 / 946
06 ноября в 11:37
Мелкадзе и не был в Спартаке основным.
Ездил по арендам, бегал за Спартак-2, изредка привлекался к основе - всё!
Откуда и с чего должна быть статистика?

Вообще, продление Мелкадзе - это агентские игры, такое ощущение. И тут сыграли свою роль Кононов, Шаблий, Мижигуркис и прочие дельцы.
Виссарионович
Виссарионович ответил cska plus
   89 / 946
06 ноября в 11:34
Да у всех бывает, Чалов перестал забивать, и неизвестно когда его отпустит.
cska plus
cska plus
   18 / 946
06 ноября в 11:33
Нападающий! Ещё раз нападающий, минуточку внимания, нападающий за три года забил четыре гола и теперь выпендривается.
time out
time out
   53 / 946
06 ноября в 11:31
То, что ты не забивал мифом не было. Об этом говорят игры проведенные в аренде в Тосно, игры за Спартак, где не было забито ничего. Стал забивать, это хорошо. Продолжай!
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