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Хеведес: «Моя личность не станет лучше, если я оденусь в дорогую одежду»

06 ноября 2019, 12:12

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес заявил, что равнодушно относится к богатствам.

Я не тот человек, которого заботят машины и часы. Не хочу, чтобы люди смотрели на меня через призму дорогих вещей и не считаю, что моя личность станет лучше, если я оденусь в дорогую одежду. При этом я не критикую тех, кому все это нравится. Просто не считаю дорогие вещи выражением своей личности. Я так воспитан.

Мне нравится тратить на семью, путешествия и благотворительность. На последнюю отдаю пять процентов от зарплаты.

Ранее Хеведес назвал имена трёх самых талантливых игроков из Германии.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   108 / 946
06 ноября в 15:25
    Faustello
    Faustello
       19 / 946
    06 ноября в 15:11
    Уважуха, достойный человек.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       20 / 946
    06 ноября в 12:54
    Респект
    Знатог
    Знатог
       391 / 946
    06 ноября в 12:51
    Встречают по одёжке провожают по игре.
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
       143 / 946
    06 ноября в 12:49
    Только в россии гребут под себя
    матос
    матос
       507 / 946
    06 ноября в 12:27
    Правильные слова !
    FROBI
    FROBI
       129 / 946
    06 ноября в 12:26
    Не ровня Кокорину... )
    (с) "Романтизьму нету, выпить спокойно не дают, нет прежней красоты."
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    06 ноября в 12:20
    Иди тренеруйся, вечером важный матч нечего зря трепаться.
    BBK33
    BBK33
       888 / 946
    06 ноября в 12:15
    Красавчик. Некоторым звездунам на заметку.
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