Хеведес: «Моя личность не станет лучше, если я оденусь в дорогую одежду»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес заявил, что равнодушно относится к богатствам.
Я не тот человек, которого заботят машины и часы. Не хочу, чтобы люди смотрели на меня через призму дорогих вещей и не считаю, что моя личность станет лучше, если я оденусь в дорогую одежду. При этом я не критикую тех, кому все это нравится. Просто не считаю дорогие вещи выражением своей личности. Я так воспитан.
Мне нравится тратить на семью, путешествия и благотворительность. На последнюю отдаю пять процентов от зарплаты.
Ранее Хеведес назвал имена трёх самых талантливых игроков из Германии.
(с) "Романтизьму нету, выпить спокойно не дают, нет прежней красоты."
(с) "Романтизьму нету, выпить спокойно не дают, нет прежней красоты."