Хеведес: «Моя личность не станет лучше, если я оденусь в дорогую одежду»

Защитник «Локомотива» заявил, что равнодушно относится к богатствам.

Я не тот человек, которого заботят машины и часы. Не хочу, чтобы люди смотрели на меня через призму дорогих вещей и не считаю, что моя личность станет лучше, если я оденусь в дорогую одежду. При этом я не критикую тех, кому все это нравится. Просто не считаю дорогие вещи выражением своей личности. Я так воспитан.

Мне нравится тратить на семью, путешествия и благотворительность. На последнюю отдаю пять процентов от зарплаты.