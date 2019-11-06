Иллюзия успешности. «Зенит» тоже позорится в Европе

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«Соккер.ру» объясняет, почему не только ЦСКА , «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив» в списке тех, за кого бывало стыдно в еврокубках.

Объяснения поражения в матче с «Лейпцигом» от Дзюбы и Семака убогие. Это ЛЧ , для своих людей играли, дома нужно грызть всех! «Спартак» дома «Ливерпулю» не проиграл, а ЦСКА – «Реалу». Даже если считать немцев командой уровня названных грандов, что мешало драться, а не сдаваться?

Футболисты «Зенита» были напуганной форелью, что забилась под лед, а трусость в футболе наказуема. Защитники медленные? А разве в УЕФА запретили «Зениту» дома владеть мячом? Тактика это не только схема, но и стиль. Иванович и Ракицкий шикарно пасуют, владейте дома 60% времени мячом, а не вдвое меньше – не проиграете.

«Зенит» в Европе любит крайности – то недооценивает соперника, то переоценивает. И то, и это – неуверенность в себе. 7:0 не влетают, но 4:0 бывало, и с минчанами, а не с англичанами. Никто не спорит, что остальные российские клубы тоже часто разочаровывают в международных турнирах, но чемпион ведь с отрывом первый по возможностям.

Также существует миф, что высокое 22-е место «Зенита» в таблице коэффициентов УЕФА подчеркивает класс команды. Ну, по этой логике «Лейпциг» – слабаки. Они лишь 44-е, ведь третий раз в еврокубки вышли в короткой истории, недобрали баллов.

Разберем миф об успешности «Зенита» в Европе, ведь высокомерие, замешанное на пугливости, никогда не помогает клубам второго эшелона – сюда можно отнести и португальцев, и россиян, и всех французов, кроме ПСЖ , побеждать представителей топ-4. И не только их!

Коэффициент УЕФА легко объяснить

«Зенит» высоко в таблице, поскольку не играл в ЛЧ три сезона. А когда в последний раз еще с Халком был в группе главного турнира, то обыгрывал кризисные «Валенсию» и «Лион», обменявшись победами с самим «Гентом» – второй командой в той слабой группе.

Жребий тоже хорошо объясняет набранные очки. «Зениту» достаются середняки в еврокубках, даже в плей-офф ЛЧ . ПСЖ рубился с «Челси». Киевское «Динамо» – с «Манчестер Сити». «Арсенал» уступал «Барселоне», а «Зениту» досталась «Бенфика» – и вылетели. А мог выпасть «Ювентус» или ПСЖ .

Понятно, если чаще играешь в ЛЕ , а там у тебя в соперниках минское «Динамо», «Мольде», «Копенгаген», «Вардар», «Русенборг», то собирали за сезон 10-14 пунктов легко. При этом учтите, что показатели «Зенита» отнюдь не рекордные. Например, у «Шахтера» – 17-й в рейтинге, есть сезон с 19 пунктами, у «Лиона» – с 22, как и у «Бенфики».

В Лиге Европы всегда проваливались

Это в Кубке УЕФА «Зенит» разок выиграл. Но давайте объективно оценивать золотой сезон. Команда была хороша, выступали прилично, но многие соперники были откровенно так себе – «ВиОн», «Стандард», АЗ , «Ларису» и «Нюрнгберг» 2007 года сложно причислить к великим. А «Эвертону» проиграли, «Вильярреал» прошли за счет гола на выезде. С «Марселем» и «Байером» обменивались победами.

А «Баварию» уничтожили 4:0 сенсационно. Не будничный результат, как и победа над МЮ в финале Суперкубка. А вот с соперником по финалу Кубка УЕФА повезло – «Рейнджерс» показательно слабее, это не «Севилья». Поэтому даже по ходу исключительного сезона «Зенит» ходил по старым граблям – Аршавин напоминает, что в гостях в Европе его команда часто «плывет».

Но вернемся к Лиге Европы. Помните первого соперника в турнире после переименования? Португальский «Насьонал» выбил «Зенит». Потом вылетели от «Твенте» – влетели 0:3, а затем едва не отыгрались – 2:0. «Зенит» в свое время прошел «Ливерпуль» благодаря голу на выезде, но дальше-то уступили «Базелю» по знакомому сценарию – гостевое поражение, которое дома отыграть не сумели.

«Севилью» в ЛЕ не прошли, с «Андерлехтом» провалились и не отыгрались, «Лейпцигу» не так давно уступили в плей-офф. И как быть с «Вильярреалом»? Как можно вылететь в плей-офф, где сетка турнира пускала в полуфинал, от команды, что со «Спартаком» 3:3 в гостях сыграла? «Вильярреал» не был в начале года соперником, которому стоило проигрывать дважды. Один раз вылетели от сильного соперника в ЛЕ , в остальных случаях – от середняков.

«Зенит» не готов к Лиге чемпионов

ЦСКА , «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар» тоже не готовы. Как это отменяет результаты «Зенита»? Декларируют популярность, говорят о превосходстве, намного богаче всех вокруг в РПЛ , но как в чемпионате привыкли проигрывать – для команды их возможностей двух титулов за семь сезонов мало, так и в ЛЧ огорчают.

Сейчас 2 поражения и ничья в ЛЧ . Добавляем успешный сезон в проходной группе четыре года назад – там было 3 поражения в 8 матчах. Копаем глубже – видим 3 поражения и 1 ничью в 6 играх. Отходим чуточку назад – 2 поражения и 3 ничьи в группе, из которой умудрились выйти, чтобы сразу вылететь…

«Зенит» не назвать мастерами побед в ЛЧ . Всего 10 побед в 26 играх, 5 из которых одержали в одном сезоне – когда в группе попались «Валенсия» и «Лион», но играли они хуже, чем «Гент». И в случае с «Зенитом» всегда приходится делать акцент на уровне соперников, ведь они последний и единственный раз в истории были в группе, как у «Локомотива», в 2008 году. Подсказать результаты?

Тогда весной выиграли Кубок УЕФА , затем обыграли МЮ . Но «Ювентус» и «Реал» – далеко не фавориты ЛЧ тех лет, выиграли 3 из 4 матчей у «Зенита», а еще разок была ничья. Также «Зенит» не смог дома обыграть БАТЭ . Из той группы вышли в плей-офф Кубка УЕФА , где завершили путь поражением от «Удинезе».

«Зенит» – стабильный «клиент» середняков европейского футбола. Международные кубки не приносят чемпионам России ничего полезного, ведь не учатся у «Барселоны», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Баварии» или «Ювентуса». Все эти клубы играли против россиян в ЛЧ , когда были значимыми. А у «Зенита» за десять лет только «Атлетико» и «Боруссия» Д, хотя это и не первый эшелон. Зато и «Малаге» влетали, и «Байеру», и «Бенфике». А теперь вот «Лейпцигу».

Проигрывают часто и всем подряд

Клуб с невероятными возможностями находит приключения даже против «Динамо» из Минска, «Мольде», «Утрехта» и «Бней-Иегуды». Часто уровень соперников такой, что приходится «Славию» записывать в гранды – им тоже уступили в гостях. Конечно, если оппонент в несколько раз беднее, то «Зенит» нередко вымучивает одну победу в двух играх. Но где полуфиналы Лиги Европы?

Также «Зенит» никогда в истории не проходил первый раунд плей-офф ЛЧ , хотя в двух случаях из трех доставалась «Бенфика». Ни разу не пересекались с настоящим фаворитом турнира. У команды Дзюбы даже не было возможности, подобно ребятам Ганчаренко, обыграть «Реал» хотя бы в группе. Для клуба из Санкт-Петербурга еврокубки пустые, ничему не учат. А все потому, что подход неудачников.

Нельзя вылетать от «Андерлехта» и «Вильярреала» из ЛЕ . Нельзя проигрывать три из четырех матчей «Лейпцигу», а в четвертом довольствоваться ничьей. Семака уничтожил 32-летний тренер! Не учатся на ошибках в Европе, постоянно огорчают фанатов, многие из которых своих переоценивают, кивая на коэффициент, который отражает удачливость жеребьевок и пролеты мимо групп ЛЧ , а не класс и уровень футбола.

Есть огромные сомнения, что бесхарактерный «Зенит» выстоял бы даже против нынешней «Барселоны», подобно «Славии». Петербуржцы не пользуются окном возможностей, вместо этого им сказочно везет. Буквально весной хватало победы над «Вильярреалом» – 14-й командой Примеры прошлого сезона, и прохода «Валенсии» – их едва «Краснодар» не выбил, чтобы сыграть с «Арсеналом» в полуфинале ЛЕ .

Англичане могли размазать «Зенит» еще крупнее, чем «Валенсию», но хоть смысл появился бы. Вспомните, что многие знаковые победы в Европе петербуржцы получали на зубах – когда Малафеев тащил всё, а один игрок в атаке перекрывал командную несостоятельность. Сейчас «Зенит» снова чемпион, попалась нормальная группа, но ставят под удар выход в плей-офф. Впрочем, а что там делать с пугливым подходом и слабой реализацией? Заставить Ракицкого забрасывать мяч на Дзюбу в ожидании чуда?

«Лейпциг» – хорошая команда, но это не соперник, которому можно и в гостях, и дома позволять доминировать, постоянно владеть мячом и нанести на 21 удар больше. Кстати, даже сейчас – после попадания в ЛЧ и удачных продаж, вроде трансфера Кейта, зарплаты в «Лейпциге» ниже, чем в клубе из Санкт-Петербурга. Недавно оклады отличались более чем в два раза, сейчас – в полтора.

Если за семь предыдущих сезонов «Зенит» семь раз не очаровал в еврокубках и выиграл всего два чемпионства в РПЛ , то правильно ли потратили более миллиарда евро за означенное время? Годами в клубе готовились к возвращению в ЛЧ , а пока выиграли один матч из четырех. Желаем «Зениту» обыграть и «Бенфику», и «Лион», но пока не похоже, что уровень готовности позволит успешно выступить в любом из плей-офф.

Впрочем, для начала нужно обезопасить себя от четвертого места. У последних чемпионов России – жеребьевка из первой корзины – появилась плохая привычка финишировать на дне группы. Стыдно такое допускать, ведь Санкт-Петербург много лет ждал возвращения в Лигу чемпионов.