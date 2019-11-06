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Иллюзия успешности. «Зенит» тоже позорится в Европе

сегодня, 12:33

«Соккер.ру» объясняет, почему не только ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив» в списке тех, за кого бывало стыдно в еврокубках.

Объяснения поражения в матче с «Лейпцигом» от Дзюбы и Семака убогие. Это ЛЧ, для своих людей играли, дома нужно грызть всех! «Спартак» дома «Ливерпулю» не проиграл, а ЦСКА – «Реалу». Даже если считать немцев командой уровня названных грандов, что мешало драться, а не сдаваться?

Футболисты «Зенита» были напуганной форелью, что забилась под лед, а трусость в футболе наказуема. Защитники медленные? А разве в УЕФА запретили «Зениту» дома владеть мячом? Тактика это не только схема, но и стиль. Иванович и Ракицкий шикарно пасуют, владейте дома 60% времени мячом, а не вдвое меньше – не проиграете.

«Зенит» в Европе любит крайности – то недооценивает соперника, то переоценивает. И то, и это – неуверенность в себе. 7:0 не влетают, но 4:0 бывало, и с минчанами, а не с англичанами. Никто не спорит, что остальные российские клубы тоже часто разочаровывают в международных турнирах, но чемпион ведь с отрывом первый по возможностям.

Также существует миф, что высокое 22-е место «Зенита» в таблице коэффициентов УЕФА подчеркивает класс команды. Ну, по этой логике «Лейпциг» – слабаки. Они лишь 44-е, ведь третий раз в еврокубки вышли в короткой истории, недобрали баллов.

Разберем миф об успешности «Зенита» в Европе, ведь высокомерие, замешанное на пугливости, никогда не помогает клубам второго эшелона – сюда можно отнести и португальцев, и россиян, и всех французов, кроме ПСЖ, побеждать представителей топ-4. И не только их!

Коэффициент УЕФА легко объяснить

«Зенит» высоко в таблице, поскольку не играл в ЛЧ три сезона. А когда в последний раз еще с Халком был в группе главного турнира, то обыгрывал кризисные «Валенсию» и «Лион», обменявшись победами с самим «Гентом» – второй командой в той слабой группе.

Жребий тоже хорошо объясняет набранные очки. «Зениту» достаются середняки в еврокубках, даже в плей-офф ЛЧ. ПСЖ рубился с «Челси». Киевское «Динамо» – с «Манчестер Сити». «Арсенал» уступал «Барселоне», а «Зениту» досталась «Бенфика» – и вылетели. А мог выпасть «Ювентус» или ПСЖ.

Понятно, если чаще играешь в ЛЕ, а там у тебя в соперниках минское «Динамо», «Мольде», «Копенгаген», «Вардар», «Русенборг», то собирали за сезон 10-14 пунктов легко. При этом учтите, что показатели «Зенита» отнюдь не рекордные. Например, у «Шахтера» – 17-й в рейтинге, есть сезон с 19 пунктами, у «Лиона» – с 22, как и у «Бенфики».

В Лиге Европы всегда проваливались

Это в Кубке УЕФА «Зенит» разок выиграл. Но давайте объективно оценивать золотой сезон. Команда была хороша, выступали прилично, но многие соперники были откровенно так себе – «ВиОн», «Стандард», АЗ, «Ларису» и «Нюрнгберг» 2007 года сложно причислить к великим. А «Эвертону» проиграли, «Вильярреал» прошли за счет гола на выезде. С «Марселем» и «Байером» обменивались победами.

А «Баварию» уничтожили 4:0 сенсационно. Не будничный результат, как и победа над МЮ в финале Суперкубка. А вот с соперником по финалу Кубка УЕФА повезло – «Рейнджерс» показательно слабее, это не «Севилья». Поэтому даже по ходу исключительного сезона «Зенит» ходил по старым граблям – Аршавин напоминает, что в гостях в Европе его команда часто «плывет».

Но вернемся к Лиге Европы. Помните первого соперника в турнире после переименования? Португальский «Насьонал» выбил «Зенит». Потом вылетели от «Твенте» – влетели 0:3, а затем едва не отыгрались – 2:0. «Зенит» в свое время прошел «Ливерпуль» благодаря голу на выезде, но дальше-то уступили «Базелю» по знакомому сценарию – гостевое поражение, которое дома отыграть не сумели.

«Севилью» в ЛЕ не прошли, с «Андерлехтом» провалились и не отыгрались, «Лейпцигу» не так давно уступили в плей-офф. И как быть с «Вильярреалом»? Как можно вылететь в плей-офф, где сетка турнира пускала в полуфинал, от команды, что со «Спартаком» 3:3 в гостях сыграла? «Вильярреал» не был в начале года соперником, которому стоило проигрывать дважды. Один раз вылетели от сильного соперника в ЛЕ, в остальных случаях – от середняков.

«Зенит» не готов к Лиге чемпионов

ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар» тоже не готовы. Как это отменяет результаты «Зенита»? Декларируют популярность, говорят о превосходстве, намного богаче всех вокруг в РПЛ, но как в чемпионате привыкли проигрывать – для команды их возможностей двух титулов за семь сезонов мало, так и в ЛЧ огорчают.

Сейчас 2 поражения и ничья в ЛЧ. Добавляем успешный сезон в проходной группе четыре года назад – там было 3 поражения в 8 матчах. Копаем глубже – видим 3 поражения и 1 ничью в 6 играх. Отходим чуточку назад – 2 поражения и 3 ничьи в группе, из которой умудрились выйти, чтобы сразу вылететь…

«Зенит» не назвать мастерами побед в ЛЧ. Всего 10 побед в 26 играх, 5 из которых одержали в одном сезоне – когда в группе попались «Валенсия» и «Лион», но играли они хуже, чем «Гент». И в случае с «Зенитом» всегда приходится делать акцент на уровне соперников, ведь они последний и единственный раз в истории были в группе, как у «Локомотива», в 2008 году. Подсказать результаты?

Тогда весной выиграли Кубок УЕФА, затем обыграли МЮ. Но «Ювентус» и «Реал» – далеко не фавориты ЛЧ тех лет, выиграли 3 из 4 матчей у «Зенита», а еще разок была ничья. Также «Зенит» не смог дома обыграть БАТЭ. Из той группы вышли в плей-офф Кубка УЕФА, где завершили путь поражением от «Удинезе».

«Зенит» – стабильный «клиент» середняков европейского футбола. Международные кубки не приносят чемпионам России ничего полезного, ведь не учатся у «Барселоны», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Баварии» или «Ювентуса». Все эти клубы играли против россиян в ЛЧ, когда были значимыми. А у «Зенита» за десять лет только «Атлетико» и «Боруссия» Д, хотя это и не первый эшелон. Зато и «Малаге» влетали, и «Байеру», и «Бенфике». А теперь вот «Лейпцигу».

Проигрывают часто и всем подряд

Клуб с невероятными возможностями находит приключения даже против «Динамо» из Минска, «Мольде», «Утрехта» и «Бней-Иегуды». Часто уровень соперников такой, что приходится «Славию» записывать в гранды – им тоже уступили в гостях. Конечно, если оппонент в несколько раз беднее, то «Зенит» нередко вымучивает одну победу в двух играх. Но где полуфиналы Лиги Европы?

Также «Зенит» никогда в истории не проходил первый раунд плей-офф ЛЧ, хотя в двух случаях из трех доставалась «Бенфика». Ни разу не пересекались с настоящим фаворитом турнира. У команды Дзюбы даже не было возможности, подобно ребятам Ганчаренко, обыграть «Реал» хотя бы в группе. Для клуба из Санкт-Петербурга еврокубки пустые, ничему не учат. А все потому, что подход неудачников.

Нельзя вылетать от «Андерлехта» и «Вильярреала» из ЛЕ. Нельзя проигрывать три из четырех матчей «Лейпцигу», а в четвертом довольствоваться ничьей. Семака уничтожил 32-летний тренер! Не учатся на ошибках в Европе, постоянно огорчают фанатов, многие из которых своих переоценивают, кивая на коэффициент, который отражает удачливость жеребьевок и пролеты мимо групп ЛЧ, а не класс и уровень футбола.

Есть огромные сомнения, что бесхарактерный «Зенит» выстоял бы даже против нынешней «Барселоны», подобно «Славии». Петербуржцы не пользуются окном возможностей, вместо этого им сказочно везет. Буквально весной хватало победы над «Вильярреалом» – 14-й командой Примеры прошлого сезона, и прохода «Валенсии» – их едва «Краснодар» не выбил, чтобы сыграть с «Арсеналом» в полуфинале ЛЕ.

Англичане  могли размазать «Зенит» еще крупнее, чем «Валенсию», но хоть смысл появился бы. Вспомните, что многие знаковые победы в Европе петербуржцы получали на зубах – когда Малафеев тащил всё, а один игрок в атаке перекрывал командную несостоятельность. Сейчас «Зенит» снова чемпион, попалась нормальная группа, но ставят под удар выход в плей-офф. Впрочем, а что там делать с пугливым подходом и слабой реализацией? Заставить Ракицкого забрасывать мяч на Дзюбу в ожидании чуда?

«Лейпциг» – хорошая команда, но это не соперник, которому можно и в гостях, и дома позволять доминировать, постоянно владеть мячом и нанести на 21 удар больше. Кстати, даже сейчас – после попадания в ЛЧ и удачных продаж, вроде трансфера Кейта, зарплаты в «Лейпциге» ниже, чем в клубе из Санкт-Петербурга. Недавно оклады отличались более чем в два раза, сейчас – в полтора.

Если за семь предыдущих сезонов «Зенит» семь раз не очаровал в еврокубках и выиграл всего два чемпионства в РПЛ, то правильно ли потратили более миллиарда евро за означенное время? Годами в клубе готовились к возвращению в ЛЧ, а пока выиграли один матч из четырех. Желаем «Зениту» обыграть и «Бенфику», и «Лион», но пока не похоже, что уровень готовности позволит успешно выступить в любом из плей-офф.

Впрочем, для начала нужно обезопасить себя от четвертого места. У последних чемпионов России – жеребьевка из первой корзины – появилась плохая привычка финишировать на дне группы. Стыдно такое допускать, ведь Санкт-Петербург много лет ждал возвращения в Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Бутсы
Бутсы ответил Литейный 4
   254 / 943
сегодня в 13:58
Второй день празднуют почитатели свиней и парочка к ним примкнувших коней от осечки российского клуба. А ведь трудовые футбольные будни уже завтра продолжатся. Как бы не аукнулось. Гыгыгы
Геннадий, не надо тут иллюзировать про "парочку коней", вас на всех ресурсах презирают все кони, даже на этом вы всех друзей своих потеряли. Кроме Манго, который до сих пор почему то свято верит в вашу дружбу. Да Вазгена, которого давно не видать.
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 943
сегодня в 13:56
Второй день празднуют почитатели свиней и парочка к ним примкнувших коней от осечки российского клуба. А ведь трудовые футбольные будни уже завтра продолжатся. Как бы не аукнулось. Гыгыгы
viv
viv
   194 / 943
сегодня в 13:54
Что есть то есть....«Зенит» – стабильный «клиент» середняков европейского футбола.....
Международные кубки не приносят ничего полезного, ведь не учатся у«Реала»,«Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Баварии» или «Ювентуса». А у «Зенита» за десять лет только «Атлетико» и «Боруссия» Д, хотя это и не первый эшелон. Зато и «Малаге» влетали, и «Байеру», и «Бенфике». А теперь вот «Лейпцигу».....
Литейный 4
Литейный 4 ответил oFANATo
   5 / 943
сегодня в 13:53
В России Газпром может купить зениту все. Судей, личного президента РФС, а соответственно судейского корпуса. Могут купить свой собственный тв канал для пиара голубой команды. Могут сделать в вышке два фарм клуба, которые отдают 12 очков сезоне голубым. Игроков могут купить за 40 млн баксов, игроков за 50 тысяч рублей. В Европе Газпром может купить голубой команде слабую группу из года в год. Но этого слишком мало, без судей голубые не могут.
Лайки от почитателей свиней ты заработал, скопиров это в 5 раз из жёлтой спартаковской газетёнки. Гыгыгы
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   47 / 943
сегодня в 13:51
справедливости рады могли вчера забить,и не один,но в последний момент когда надо было наносить решающий удар в дзиюпу и азмуна вселялась кривоногая фея))))
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   47 / 943
сегодня в 13:49
а что вчера стадион то плешивый такой был?))))где там 60 косых?)))
oFANATo
oFANATo
   15 / 943
сегодня в 13:48
В России Газпром может купить зениту все. Судей, личного президента РФС, а соответственно судейского корпуса. Могут купить свой собственный тв канал для пиара голубой команды. Могут сделать в вышке два фарм клуба, которые отдают 12 очков сезоне голубым. Игроков могут купить за 40 млн баксов, игроков за 50 тысяч рублей. В Европе Газпром может купить голубой команде слабую группу из года в год. Но этого слишком мало, без судей голубые не могут.
BenderBender
BenderBender
   164 / 943
сегодня в 13:41
А где бомжи?))) Под лестницей прячутся?)))
BenderBender
BenderBender ответил 25процентный клоун
   164 / 943
сегодня в 13:40
А вот это аналитика высшего класса)))
Не смотришь матчи, хоть в таблицу загляни. И на результаты.
Дмитрий Борщев
Дмитрий Борщев
сегодня в 13:40
Полностью согласен
красноярец
красноярец
   291 / 943
сегодня в 13:39
Вспоминается фраза среди поэтов мы дер...........мо, среди дер.....ма мы все поэты.
BenderBender
BenderBender
   164 / 943
сегодня в 13:36
Всё по делу. Нет в Европе прикормленных арбитров. А без них никак. А то распушили бомжацкий хвост. Да мы, да то, да сё. Ноль на палочке.
Союзник противников
Союзник противников
   23 / 943
сегодня в 13:36
Лучше проиграть 0-5,1-5,0-7,чем годами бахвалиться,тратить кучу денег и при 60 тысячах своих заносчивых болельщиках,на стадионе-"рекордсмене" (по всем показателям-отрицательным и положительным)выглядеть безвольными трусами и статистами,а после поражения трындеть о том,что соперник просто сильнее.
spartach n1
spartach n1
   9 / 943
сегодня в 13:34
Зенит с вилковым,-Лев Толстой ,
А без вилкова,-ну вы знаете !)
Бутсы
Бутсы
   254 / 943
сегодня в 13:33
Бомжи и к месту и нет упоминают Спартак. Казалось бы, и играли бомжи с Лейпцигом, и в ЛЧ а не России, на своем поредевшем стадионе. Но нет. И тут виноват Спартак, и все сравнения свои приводят к Спартаку. Это что за шизофазия?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   90 / 943
сегодня в 13:32
Пусть берут пример с Бердыевского Рубина и Ростова, когда эти клубы играли в еврокубках. Гордость была тогда за росклубы. Нищий Ростов, в долгах, за счёт запредельной самоотдачи достойно представил Россию в Европе. Все это было недавно. Семак играл и в Рубине, тем более жалко все выглядело на попытку сыграть в футбол своего тренера. Для этого нужна полная самоотдача абсолютно всех игроков, но, когда видишь пешехода друида, ещё успевающего подучивать своих партнёров, понимаешь, что мешок не способен на великое, на самопожертвование, в хорошем смысле слова.
Слово за Локо...
Бутсы
Бутсы
   254 / 943
сегодня в 13:31
Да да да, культуры и ума у них побольше. Даже анекдот есть:

Приехал москвич в Питер. Идёт, смотрит – все улицы мусором завалены, стены разрисованы, в половине окон фанера вместо стёкол. Добирается до нужного дома, заходит в подъезд – а там темнотища, вонь, как в канализационном коллекторе. Входит в лифт, там еще хуже. С трудом нащупывает кнопку нужного этажа, и, чтобы хоть как-то отбить тошнотворный запах, закуривает. При свете спички видит срущего в противоположном углу лифта бомжа. Бомж с укоризной:
– А Вы, молодой человек, из Москвы, наверное ?
– Да, а как Вы догадались ?…
– А у нас в Питере каждый петербуржец знает, что В ЛИФТАХ НЕ КУРЯТ !
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Big krendel
   22 / 943
сегодня в 13:31
Бавария это команда из топ игроков, которые играют подстать имиджу. Лейпциг играет от соперника и плэй офф забуксует на первом же гранде.
Бавария сейчас ниачем, согласен, но это гранд, они бы даже мяч потрогать не дали
FROBI
FROBI ответил Big krendel
   487 / 943
сегодня в 13:30
Бавария сейчас хуже РБ.
Люблю почитывать барона Мюнхгаузена: "А вот если бы к нам вчера приехала Бавария... та самая которая хужее... то мы бы уж-ж-о ого-го!" ))
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   742 / 943
сегодня в 13:29
    Roger Young
    Roger Young
       491 / 943
    сегодня в 13:28
    Все по делу.
    GrimlocK
    GrimlocK
       576 / 943
    сегодня в 13:28
    Ну не знаю...
    зенит играл против команды, идущей на 3 месте...
    и Лейпциг смотрелся очень даже достойно. Так что по этим двум проигрышам я бы не стал их судить, выйти из группы у них есть шансы.
    П.С. и да, Вилков - 96а))))
    Big krendel
    Big krendel ответил 25процентный клоун
       57 / 943
    сегодня в 13:27
    "Лейпциг команда уровня Баварии")))))) После таких слов только гогот. Бавария бы выжженое поле оставила за собой на распиле, это не мальчишки ноунэймы, это гранд и топ игроки
    Бавария сейчас хуже РБ.
    Big krendel
    Big krendel
       57 / 943
    сегодня в 13:25
    Зенит позориться, но меньше всех. Посмотрите на Спартак и вам станет ясно кто самый самый :)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       22 / 943
    сегодня в 13:25
    "Лейпциг команда уровня Баварии"))))))
    После таких слов только гогот. Бавария бы выжженое поле оставила за собой на распиле, это не мальчишки ноунэймы, это гранд и топ игроки
    spartach n1
    spartach n1
       9 / 943
    сегодня в 13:23
    Создают для бомжей тепличные условия в рпл,а потом удивляются !
    Спылесосили сколько нибудь ценных игроков лиги,-нет конкуренции !
    Вилковы,еськовы подмяли вар под газпроммедиа,-в Европе так не судят !
    Ручные сочи,оренбурги,в ЛЧ даже Лейпциг просто так очков не подарит !
    oFANATo
    oFANATo
       15 / 943
    сегодня в 13:23
    Браво автору. Отличная статья. Все четко и по делу расписал. ПЛЮСУЮ.
    FROBI
    FROBI ответил Риелтор с берегов Невы
       487 / 943
    сегодня в 13:20
    Заявлений от Зенита о превосходстве я не слышал, это ложь Горина. Популярная команда, это правда, только зачем Горин ставит это в вину. Тыкать богатством клуба? Кому? Игрокам за вчерашний проигрыш. Выходят игроки с поля уставшие, опусташёные, а им десятки Гориных скандируют: зажрались на народных деньгах. Ты нам Горин свинные нравы не навязывай. Своих от хозяина до запасного вратаря мы кастерить не будем. У нас ума и культуры побольше. И на слабо брать не надо. Тактику строит тренер, а он как на корабле, второй после бога. И претензий к тренеру нет. Мы первые после первого круга, мы не вылетели ни из одного из турниров. И в лиге чемпионов мы играем, не надо истерить и вешать собак на команду. Мы не спартак, нас в ваших инсинуациях не утопить.
    "У нас ума и культуры побольше."
    Ха-ха... и миллеров побольше, и дюковых, и вилковых, и чего там еще.
    Ужасный невежественный Лейпциг, так надругаться над "умом и культурой"! ))
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
       198 / 943
    сегодня в 13:18
    Иллюзия.....Локо в прошлом году в более слабой группе сыграл...ну все знают как сыграл....ЦСКА не переиграл Викторию....Зенит в этом году достойно обыграл Бенфику и на выезде не проиграл Лион....вы там все с ума по сходили....Лейпциг на сегодня команда уровня Боруссии и Баварии.....очевидно что будет так же в розыгрыше золота Германии в этом году...Что касается рейтинга в Европе...всё очень просто надо давать бой одноклассникам и обыгрывать команды слабея себя. Зенит трижды подряд, играя в ЛЕ, не смотря на проблемы, выигрывал группы....
    spartach n1
    spartach n1
       9 / 943
    сегодня в 13:17
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