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Хеведес: «Футболистам „Ювентуса“ совсем не понравилось играть против нас»

06 ноября 2019, 12:26
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал о тактике своей команды на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Снова играть с «Ювентусом» по той же тактике? Почему бы и нет? Футболистам «Ювентуса» совсем не понравилось играть против нас. Мы вели до 77-й минуты, но соперник перевернул все за счет индивидуального мастерства. Хороший матч, все бились на пределе возможностей, но именно детали решают в Лиге чемпионов. Если мы надежно сыграем в обороне, то сможем показать хороший футбол.

«Ювентус» и «Атлетико» — одни из самых больших клубов мира. Мы показали хорошую игру в обоих матчах, особенно в Турине. Я был горд за футболистов, которые приняли такой вызов. И «Ювентус», и «Атлетико» — очень квалифицированные команды, поэтому нельзя сказать, что против одной было тяжело, а против второй легче. Нам повезло, что в Лиге чемпионов мы можем играть против таких соперников и приобретаем опыт. Это высочайший уровень.

Ранее Хеведес назвал имена трёх самых талантливых игроков из Германии.

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Все комментарии
marvel777
marvel777
   781 / 946
06 ноября в 13:50
они поняли как против вас играть с 70 ой минуты ,молитесь чтобы в Москве такое с первых минут не началось иначе будет разгром
FROBI
FROBI
   129 / 946
06 ноября в 13:35
А если автобусники шпалыча пропустят первыми? Юве очень понравится катать мяч ) и сразу закончится "хороший футбол".
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
06 ноября в 13:20
Нравится проигрывать? Невозможно Локо выиграть у Юве.
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