Нойштедтер: «Хочу стать тренером»

Защитник «Динамо» рассказал о том, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

Конечно, я же не буду играть до 50 лет. Это жизнь, и надо просто заранее готовиться к тому, что будет после футбола. Понимаю, передо мной тоже скоро встанет этот вопрос.

Хочу стать тренером, увидеть другую сторону. Мне это интересно, да и кое-какие идеи есть. Хочется понять, смогут ли футболисты реализовать мое видение игры на поле.