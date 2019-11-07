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Нойштедтер: «Хочу стать тренером»

07 ноября 2019, 13:31

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал о том, чем планирует заниматься после завершения карьеры. 

Конечно, я же не буду играть до 50 лет. Это жизнь, и надо просто заранее готовиться к тому, что будет после футбола. Понимаю, передо мной тоже скоро встанет этот вопрос.

Хочу стать тренером, увидеть другую сторону. Мне это интересно, да и кое-какие идеи есть. Хочется понять, смогут ли футболисты реализовать мое видение игры на поле.

Ранее Нойштедтер поделился мнением о новом тренере «Динамо» Кирилле Новикове

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Все комментарии
alex074
alex074
   174 / 946
07 ноября в 20:47
Никакого понятия о футболе, а туда же...
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
07 ноября в 15:03
Если ничего больше не умеешь надо идти в тренеры.
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
07 ноября в 14:02
Давай, в "Зенит", а то там физрук!
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 13:36
Ахахах! Стань тренером спартака.
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
   453 / 946
07 ноября в 13:35
Ты в футбол толком та играть не умеешь!
Каким там тренером!
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