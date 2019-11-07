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Щенников: «Надо набирать очки в оставшихся матчах»

07 ноября 2019, 12:14
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Георгий Щенников прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша»

«Ференцварош» - сильная команда, один из лидеров венгерского чемпионата, будет сложная игра. Надо набирать очки в оставшихся матчах. Нужно выходить на каждую игру и стараться набрать по три очка, а там будь что будет. 

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   367 / 946
07 ноября в 16:14
Надо. Но пока только одна болтовня и ее все больше и больше. К чему вообще все эти интервью?
Юрниекс
Юрниекс
   141 / 946
07 ноября в 15:35
Достали этой болтавней...надо..надо..И без вас знаем,что надо. А ваше дело,выходить и биться...в каждой игре биться. Как бились против Вилкова и Зенита..
BenderBender
BenderBender
   123 / 946
07 ноября в 14:53
    Заполярный
    Заполярный
       60 / 946
    07 ноября в 14:11
    НЕ ЛЮБЛЮ КОНЕЙ, НО УДАЧИ ПОЖЕЛАЮ.

    БОМЖАМ НИКОГДА НЕ ПОЖЕЛАЮ УДАЧИ.
    MoHcTpMoHcTp
    MoHcTpMoHcTp
       897 / 946
    07 ноября в 14:02
    Балабольство сплошное.
    уже 3 матча подряд 0 очков и в чемпионате сливы.
    не нужны коням еврокубки
    VIPded
    VIPded
       137 / 946
    07 ноября в 12:48
    Удачи ЦСКА!!!
    cska plus
    cska plus
       18 / 946
    07 ноября в 12:30
    Надо Георгий, надо!
    Т34
    Т34
       27 / 946
    07 ноября в 12:24
    Перед каждой игрой одно и тоже - шашки наголо и вперед за победой! Только шашки притупились, да и не те, наверное. Уж не в "чапаева" ли кони на доске в шашки играют?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       45 / 946
    07 ноября в 12:19
    Надо-наберайте. Кто мешает-то..). Вперёд. Ждём-с.
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