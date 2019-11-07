Щенников: «Надо набирать очки в оставшихся матчах»

Защитник ЦСКА прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша».

«Ференцварош» - сильная команда, один из лидеров венгерского чемпионата, будет сложная игра. Надо набирать очки в оставшихся матчах. Нужно выходить на каждую игру и стараться набрать по три очка, а там будь что будет.