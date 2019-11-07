Нигматуллин: «Сейчас Гильерме переживает не самый лучший период»

Бывший футболист сборной России считает, что голкипер московского «Локомотива» показывает не самую лучшую игру в последнее время.

«Локомотив» в среду уступил «Ювентусу» со счетом 1:2 на своем поле в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. На 4-й минуте Гильерме неудачно среагировал на удар нападающего туринского клуба Криштиану Роналду со штрафного, пропустив мяч между ног.

Ну это понятно даже школьнику, что там была ошибка Гильерме. Смог ли он исправиться в течение матча? Игра забывается, а счет остается, вот если бы счет был положительным, то тогда можно было бы о чем-то говорить, а так Гильерме совершил результативную ошибку, к сожалению. Это произошло, во-первых, из-за волнения, а во-вторых, мяч был скользким из-за дождя.

Сейчас Гильерме переживает не самый лучший период, осенью это уже не первый раз, когда были нарекания в его сторону. Но посмотрим, что будет дальше.