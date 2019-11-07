ГлавнаяНовости

Нигматуллин: «Сейчас Гильерме переживает не самый лучший период»

07 ноября 2019, 13:03
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин считает, что голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме показывает не самую лучшую игру в последнее время.

«Локомотив» в среду уступил «Ювентусу» со счетом 1:2 на своем поле в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. На 4-й минуте Гильерме неудачно среагировал на удар нападающего туринского клуба Криштиану Роналду со штрафного, пропустив мяч между ног.

Ну это понятно даже школьнику, что там была ошибка Гильерме. Смог ли он исправиться в течение матча? Игра забывается, а счет остается, вот если бы счет был положительным, то тогда можно было бы о чем-то говорить, а так Гильерме совершил результативную ошибку, к сожалению. Это произошло, во-первых, из-за волнения, а во-вторых, мяч был скользким из-за дождя.

Сейчас Гильерме переживает не самый лучший период, осенью это уже не первый раз, когда были нарекания в его сторону. Но посмотрим, что будет дальше.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии1
Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»
Сегодня, 01:23 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Любимец
Любимец
   665 / 946
07 ноября в 19:14
Три раза спас в матче, а один раз лопухнулся! Так что здесь один раз еще не 321!
ДСА
ДСА
   212 / 946
07 ноября в 15:01
Пожалуй с Бельгией не надо его ставить.
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 14:53
Ляп серьёзный совершил вчера хотя и выручал несколько раз.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
07 ноября в 13:40
Почему-то Акинфеев был вне критики,а таких мячей он напропускал кучу.
Ваня лучший
Ваня лучший
   7 / 946
07 ноября в 13:35
Надо привлекать Сафонова, да и в Туле парнишка классный появился, посильнее максипенкина будет. Игра показала.
Doping87
Doping87
   344 / 946
07 ноября в 13:20
DJ оценивает игру вратаря. Понятно что на глубокий анализ он не способен, получается просто мистер очевидность...
drug01
drug01
   124 / 946
07 ноября в 13:19
Такой вратарь нам не нужен!!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100