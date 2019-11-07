Билялетдинов вспомнил о работе со Смородской

Бывший тренер «Локомотива» вспомнил о работе с экс-президентом железнодорожников Ольгой Смородской.

Она появилась в июле 2010-го, а в декабре нас уже не было в клубе. Наверное, не понравились мы президенту. Контракт закончился, она его не продлила.

Интересовались ли почему? Упаси бог. С первого дня было ясно, что мы вслед за Сёминым уйдем из клуба.

Сопротивление? Я просто занимался своей работой, добросовестно выполнял обязанности и знал, что дальше — все, приехали.