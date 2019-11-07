ГлавнаяНовости

Билялетдинов вспомнил о работе со Смородской

07 ноября 2019, 11:04

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов вспомнил о работе с экс-президентом железнодорожников Ольгой Смородской.

Она появилась в июле 2010-го, а в декабре нас уже не было в клубе. Наверное, не понравились мы президенту. Контракт закончился, она его не продлила.

Интересовались ли почему? Упаси бог. С первого дня было ясно, что мы вслед за Сёминым уйдем из клуба.

Сопротивление? Я просто занимался своей работой, добросовестно выполнял обязанности и знал, что дальше — все, приехали.

Ранее бывший пресс-атташе и начальник управления по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров рассказал о том, каким президентом была Ольга Смородская.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рауш: «Новиков – большой молодец. Отлично работает»
Сегодня, 01:56 Комментарии1
Рауш: «Знаем, что собой представляет „Рубин“. Будет тяжело»
Сегодня, 01:23 Комментарии0
Жемалетдинов: «Надеюсь, оправдаю вызов в сборную России»
Сегодня, 01:13 Комментарии0
Дивеев: «ЦСКА не смотрит на таблицу Лиги Европы»
Вчера, 22:51 Комментарии18
Шалимов: «Мы должны были сыграть лучше»
Вчера, 22:25 Комментарии1
Парфенов: «„Урал“ контролировал ситуацию, но надо забивать свои моменты»
Вчера, 22:16 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
07 ноября в 12:23
Об этой даме лучше не вспоминать!!!
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
07 ноября в 11:39
С приходом Смородской у "Локомотива началась безпризовая пора и это факт.
Знатог
Знатог
   391 / 946
07 ноября в 11:12
каким президентом бУДЕТ Ольга Смородская?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100