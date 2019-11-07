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Юнусов: «„Ювентус“ — опытная и сильная команда, но „Локо“ круче»

07 ноября 2019, 13:00
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Российский актер Роман Юнусов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Ювентуса» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Игра была просто отличная. Фанаты нереально поддерживали команду. Я на матче был с 5-летним сыном. Мы оба орали. Атмосфера была потрясающей.

Было видно, что «Локомотив» хотел победить. Боролись в каждом моменте, старались удержать результат. Может, не хватило сил. Поэтому «Юве» дожал в концовке. «Ювентус» — опытная и сильная команда, но «Локо» круче. «Локомотив» — это паровоз. Напрямую, напролом, без всяких лишних движений.

Всегда обидно пропускать на последней минуте. Дома смотреть спокойней, потому что ты видишь, как идет добавленное время. А на стадионе — нет. После гола Дугласа Косты, вся скамейка «Ювентуса» выбежала на поле, как будто финал Лиги чемпионов выиграли.

Как мне игра Роналду? Да никак. Все смотрели на игру Леши Миранчука.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 14:56
Круто сказал про круче.
BenderBender
BenderBender
   123 / 946
07 ноября в 14:51
Старческий маразм
Ptaha91
Ptaha91
   520 / 946
07 ноября в 13:17
перестали бы уже все издеватся, Юве крепкая , добротная команда. Они еще пошумят в ЛЧ
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