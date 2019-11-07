Российский актер Роман Юнусов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Ювентуса» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Игра была просто отличная. Фанаты нереально поддерживали команду. Я на матче был с 5-летним сыном. Мы оба орали. Атмосфера была потрясающей.

Было видно, что «Локомотив» хотел победить. Боролись в каждом моменте, старались удержать результат. Может, не хватило сил. Поэтому «Юве» дожал в концовке. «Ювентус» — опытная и сильная команда, но «Локо» круче. «Локомотив» — это паровоз. Напрямую, напролом, без всяких лишних движений.

Всегда обидно пропускать на последней минуте. Дома смотреть спокойней, потому что ты видишь, как идет добавленное время. А на стадионе — нет. После гола Дугласа Косты, вся скамейка «Ювентуса» выбежала на поле, как будто финал Лиги чемпионов выиграли.

Как мне игра Роналду? Да никак. Все смотрели на игру Леши Миранчука.