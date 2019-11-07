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Гаджиев: «Смородская — умная женщина, тут вообще нет вопросов»

07 ноября 2019, 10:15

Российский тренер Гаджи Гаджиев рассказал о своем отношении к бывшему президенту «Локомотива» Ольге Смородской, которой сегодня исполнилось 63 года.

Ольга Юрьевна — умная женщина, тут вообще нет вопросов. Талантливая и своенравная. Умом, если мы говорим о работе в коллективе, не должны управлять чувства. Когда это случается, даже очень талантливые люди начинают «разбираться» в вопросах, в которых не очень хорошо информированы.

Управленец серьезного масштаба должен уметь находиться над схваткой. А Смородской это не всегда удавалось именно из-за свойств личности. Футбол — совсем не такая простая игра, как ей виделось.

Общались более или менее долго — лишь один раз, на дне рождения у Валерия Газзаева. Она сама подошла к группе тренеров. Вела себя легко, раскованно, оставила очень приятное впечатление. Анекдот рассказала. Помню ли его? Жены нет дома, а муж собирается куда-то. Где галстук, где запонки? Все время названивает жене… На этом воспоминания обрываются. Наверное, хороший был анекдот, раз не запомнил.

Ранее бывший пресс-атташе и начальник управления по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров рассказал о том, каким президентом была Ольга Смородская.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
07 ноября в 11:59
Хоть кто-то что-то положительное про нее сказал.
mortid
mortid
   258 / 946
07 ноября в 10:42
Да кто бы сомневался? "Неумные" все в кредитах, от зарплаты, до зарплаты )))
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