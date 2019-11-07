Российский тренер рассказал о своем отношении к бывшему президенту «Локомотива» Ольге Смородской, которой сегодня исполнилось 63 года.

Ольга Юрьевна — умная женщина, тут вообще нет вопросов. Талантливая и своенравная. Умом, если мы говорим о работе в коллективе, не должны управлять чувства. Когда это случается, даже очень талантливые люди начинают «разбираться» в вопросах, в которых не очень хорошо информированы.

Управленец серьезного масштаба должен уметь находиться над схваткой. А Смородской это не всегда удавалось именно из-за свойств личности. Футбол — совсем не такая простая игра, как ей виделось.

Общались более или менее долго — лишь один раз, на дне рождения у Валерия Газзаева. Она сама подошла к группе тренеров. Вела себя легко, раскованно, оставила очень приятное впечатление. Анекдот рассказала. Помню ли его? Жены нет дома, а муж собирается куда-то. Где галстук, где запонки? Все время названивает жене… На этом воспоминания обрываются. Наверное, хороший был анекдот, раз не запомнил.