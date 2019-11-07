Смородская: «Друг без друга Миранчуки не зачахнут»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировал слухи о том, что полузащитники москвичей Алексей и могут сменить клуб.

Можем ли мы увидеть Миранчуков в европейском топ-чемпионате в ближайшее время? Оба играют хорошо, но большой вопрос, какими будут предложения, будут ли они для братьев заманчивыми и интересными. Стоит ли соглашаться на предложение «Зенита», нужно спросить у Миранчуков. Все зависит от того, как они себя чувствуют, от атмосферы в команде.

Важен ли для Миранчуков вопрос денег? Он важен для любого нормального человека, но не настолько, чтобы разрушить свою жизнь. Думаю, они примут правильное решение. Если один из братьев уйдет, друг без друга Миранчуки не зачахнут.