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Смородская: «Друг без друга Миранчуки не зачахнут»

07 ноября 2019, 18:47

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировал слухи о том, что полузащитники москвичей Алексей и Антон Миранчуки могут сменить клуб.

Можем ли мы увидеть Миранчуков в европейском топ-чемпионате в ближайшее время? Оба играют хорошо, но большой вопрос, какими будут предложения, будут ли они для братьев заманчивыми и интересными. Стоит ли соглашаться на предложение «Зенита», нужно спросить у Миранчуков. Все зависит от того, как они себя чувствуют, от атмосферы в команде.

Важен ли для Миранчуков вопрос денег? Он важен для любого нормального человека, но не настолько, чтобы разрушить свою жизнь. Думаю, они примут правильное решение. Если один из братьев уйдет, друг без друга Миранчуки не зачахнут.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   204 / 946
07 ноября в 22:55
Что то в последнее время стало много Смооодской, не подсижиавают ли Палыча на волне успехов? Вообще новости этой мартышки опубликовывать
Александр Рябов
Александр Рябов
07 ноября в 22:44
Да и без Шпалыча тоже. Кто будет по головке гладить, в попку целовать? Игроки одной команды.
giliki
giliki
   849 / 946
07 ноября в 20:42
пральна, валить из тотально коррумпированной системы, где развития никогда не будет.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Морозовский
   69 / 946
07 ноября в 20:37
Ольгу с маузером на боку надо в "Спартак" направить, по партийной линии, ПОРЯДОК НАВЕСТИ! КОМИССАРША!
Она уже навела порядок.
Снасала в ЦСКА, потом в Локомотиве , там до сих пор разгребают.
Эту про...плядь надо в расход как минимум , чтоб мужикам жизнь не портила.
nikoladolgov
nikoladolgov
   69 / 946
07 ноября в 20:35
А этой простит.. те утки какое дело до Локомотива ?
tuman960
tuman960
   164 / 946
07 ноября в 20:20
Девка ,которая вытирала стол шарфом-не имеет слова!!А Миранчуки -НЕ НУЖНЫ Зениту!!!!
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
07 ноября в 20:18
Надо всё таки не торопиться с продажей.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
07 ноября в 20:08
Послушай т. Олю и сделай наоборот!!!
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
07 ноября в 20:07
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 946
    07 ноября в 20:03
    Ольгу с маузером на боку надо в "Спартак" направить, по партийной линии, ПОРЯДОК НАВЕСТИ! КОМИССАРША!
    kts
    kts
       61 / 946
    07 ноября в 19:43
      nikoladolgov
      nikoladolgov ответил berda2003
         69 / 946
      07 ноября в 19:24
      одна бабка сказала... опустились уже до сплетен бабки сидящей у подъезда.
      Такая бл ...ядища еще и Семина попрет
      Т34
      Т34
         27 / 946
      07 ноября в 19:23
      Комбаровы играют в разных клубах, и ничего. Так и Миранчуки обойдутся друг без друга.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
         69 / 946
      07 ноября в 19:23
      Похоже Смородскую они удоволетворяют на пару.
      Не один - так второй.
      Смородская точно не зачахнет.
      cska plus
      cska plus
         18 / 946
      07 ноября в 19:22
      Зачем им уходить в Зенит когда Локо посолиднее клуб.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         43 / 946
      07 ноября в 19:18
      Это точно, не зачахнут...
      BIANCONERI27
      BIANCONERI27
         563 / 946
      07 ноября в 19:18
      Обоих в Юве!
      berda2003
      berda2003
         466 / 946
      07 ноября в 19:14
      одна бабка сказала...
      опустились уже до сплетен бабки сидящей у подъезда.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
         378 / 946
      07 ноября в 19:10
      Уйди, hnida!!!
      Конунг Рагнар
      Конунг Рагнар
         67 / 946
      07 ноября в 19:08
      Зачем Миранчукам переходить в питерский проект, чтобы загубить свои карьеры?
      Capitan555
      Capitan555
         357 / 946
      07 ноября в 19:07
      Смородская высказалась...ждём Селюка "мнения экспертов".....
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
         45 / 946
      07 ноября в 18:54
      Могут и зачахнуть. В армейке раньше близнецов вместе в одну часть призывали. Природу не обманешь.
      STVA 1
      STVA 1
         90 / 946
      07 ноября в 18:53
      Зачем у этой тети спрашивать про футбол. Как она его понимает , показала своей работой в Локо.
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman
         262 / 946
      07 ноября в 18:51
      Серьезно? А то мы раньше этого не видели и не знали...
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