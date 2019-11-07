Лопырева: «Алексей Миранчук такими темпами скоро уедет в Европу»

Телеведущая Виктория Лопырева прокомментировал поражение «Локомотива» от «Ювентуса» (1:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Вчера была потрясающая атмосфера на матче. Хотелось бы, чтобы в чемпионате России стадионы тоже были заполнены, как вчера на «Локомотиве». Вчера был настоящий праздник, это огромная мотивация для футболистов.

«Локомотив» сыграл неплохо, но не хватило совсем немного. Ребята бились и старались, поддержка на стадионе была сумасшедшая, это подгоняло команду. Роналду ничего не показал. Хочется похвалить Алексея Миранчука, он провел два классных матча против такого грозного соперника, как «Ювентус». Забить два гола топ клубу, это дорогого стоит. Такими темпами он может скоро уехать в Европу.