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Лопырева: «Алексей Миранчук такими темпами скоро уедет в Европу»

07 ноября 2019, 14:08
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Телеведущая Виктория Лопырева прокомментировал поражение «Локомотива» от «Ювентуса» (1:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Вчера была потрясающая атмосфера на матче. Хотелось бы, чтобы в чемпионате России стадионы тоже были заполнены, как вчера на «Локомотиве». Вчера был настоящий праздник, это огромная мотивация для футболистов.

«Локомотив» сыграл неплохо, но не хватило совсем немного. Ребята бились и старались, поддержка на стадионе была сумасшедшая, это подгоняло команду. Роналду ничего не показал. Хочется похвалить Алексея Миранчука, он провел два классных матча против такого грозного соперника, как «Ювентус». Забить два гола топ клубу, это дорогого стоит. Такими темпами он может скоро уехать в Европу.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
   22 / 946
07 ноября в 18:04
Какая Европа?! Зенит ТАКОЙ контракт предложит, что Европе и не снилось.
barcamilan
barcamilan
   475 / 946
07 ноября в 16:14
жаркая штучка эта Лопырева
311
311
   418 / 946
07 ноября в 16:08
Никто никуда не уедет, если ещё не уехал! Дзюбе тоже пророчили Европу, а как расцвел, оказалось, самим нужен!)
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
07 ноября в 14:52
Алексей Лопырёв - звучит!
andrefino13
andrefino13
   184 / 946
07 ноября в 14:48
Вчера один тип питерский писал, что Миранчука зимой Зенит заберёт, не хотелось бы конечно, а сейчас понимаю, что нельзя саоих разбазаривать, с новым лимитом, который типа мягче, российские игроки станут на вес золота. Поэтому, если Локомотив продаст Миранчука внутри страны, я перестану уважать Локомотив и по человечески пойму Палыча. С грузином он тяжело перенёс предательство, а когда по сути детей родных забирают, отдают в чужую семью, это подло.
drug01
drug01
   124 / 946
07 ноября в 14:29
А кто же будет Локомотив тащить????
Сантус
Сантус
   65 / 946
07 ноября в 14:28
Топ-эксперт подтянулась...)
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 14:19
Про своего дружка молчит.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
07 ноября в 14:18
Какими темпами, если он 3 матча в год проводит на хорошем уровне?) Тут бы закрепится в основе Локо))
Остапчук 67
Остапчук 67
   434 / 946
07 ноября в 14:13
Брысь...!!!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   340 / 946
07 ноября в 14:11
Викуся надеяться что Миранчук ее с собой заберет
Виссарионович
Виссарионович
   89 / 946
07 ноября в 14:09
Уедет такими же темпами как Дзюба и Чалов...
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