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Шаронов: «Нам нужно создавать больше голевых моментов и реализовывать их»

07 ноября 2019, 14:13

Тренер «Рубина» Роман Шаронов подвел итоги первого круга чемпионата России.

Итоги первого круга? Мы подведём их в конце сезона. Результативность неудовлетворительная. Нам нужно создавать больше голевых моментов и реализовывать их. Мы идём вперед шаг за шагом. К «Динамо» будем готовиться в штатном режиме. У нас есть определенный цикл, есть информация по клубу. У них сменился главный тренер и изменился рисунок игры. Мы анализируем их, анализируем свою игру, готовимся. Думаю, что в чемпионате России можно обыграть любого соперника.

Напомним, что «Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   212 / 946
07 ноября в 17:11
Динамо надо обыгрывать и спокойно спать можно после этого.
beefs
beefs
   281 / 946
07 ноября в 14:57
А на тренировках вы что делаете?
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 14:54
Спросите у казанского как это правильно сделать.
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
07 ноября в 14:46
Шаронов раньше про это не знал?!
igGA
igGA
   179 / 946
07 ноября в 14:44
"Надо забивать больше голов".
mars6791
mars6791
   622 / 946
07 ноября в 14:30
Считаю что Рубину , крайне необходим результативный форвард. Понятно что команда растет понемного, но крайне нужны победы, уже сейчас, потом уже возможно будет поздно. Надеюсь что нибудь прибудет в зимнее окно.
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