Шаронов: «Нам нужно создавать больше голевых моментов и реализовывать их»

Тренер «Рубина» подвел итоги первого круга чемпионата России.

Итоги первого круга? Мы подведём их в конце сезона. Результативность неудовлетворительная. Нам нужно создавать больше голевых моментов и реализовывать их. Мы идём вперед шаг за шагом. К «Динамо» будем готовиться в штатном режиме. У нас есть определенный цикл, есть информация по клубу. У них сменился главный тренер и изменился рисунок игры. Мы анализируем их, анализируем свою игру, готовимся. Думаю, что в чемпионате России можно обыграть любого соперника.