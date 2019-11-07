Соломатин: «Есть предчувствие, что сегодня ЦСКА сыграет очень хорошо»

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин рассуждает о предстоящем матче москвичей в групповом этапе Лиги Европы с «Ференцварошем».
Думаю, матч в Санкт-Петербурге должен дать толчок, чтобы ЦСКА прервал серию неудач. Есть предчувствие, что армейцы с «Ференцварошем» сыграют очень хорошо. Помимо эмоционального задела, полагаю, самим ребятам просто хочется наконец-то выиграть, чтобы изменить отрицательную серию в ЛЕ. А потом с хорошим настроением готовиться к матчу к «Сочи».
Выйти в плей-офф ЦСКА будет очень тяжело. Может сложиться ситуация, что все срастется, но, конечно, три поражения - это очень много. ЦСКА «отпустил» ЛЕ в пользу внутреннего первенства? Это все разговоры. Все-таки это международный турнир, и стояла задача выхода из группы.
Лудогорец - цска 5-1
Цска - Эспаньол 0-2
Цска - Ференцварош 0-1
Ференцварош - цска 0-0
Отличная кампания!!! Добавим сюда влеты Ростову 1-3, спаму 1-2 и Динамо 0-1. Мертвым спаму и Динамо. Это ли не флагман позора - цска!
Красно-синяя империя дна)))
Лудогорец - цска 5-1
Цска - Эспаньол 0-2
Цска - Ференцварош 0-1
Ференцварош - цска 0-0
Отличная кампания!!! Добавим сюда влеты Ростову 1-3, спаму 1-2 и Динамо 0-1. Мертвым спаму и Динамо. Это ли не флагман позора - цска!
Красно-синяя империя дна)))
если будут пенальти пусть бьет акинфеев))))))))))))
если будут пенальти пусть бьет акинфеев))))))))))))
Это сбитые летчики
Это сбитые летчики