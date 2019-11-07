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Соломатин: «Есть предчувствие, что сегодня ЦСКА сыграет очень хорошо»

07 ноября 2019, 17:37
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин рассуждает о предстоящем матче москвичей в групповом этапе Лиги Европы с «Ференцварошем»

Думаю, матч в Санкт-Петербурге должен дать толчок, чтобы ЦСКА прервал серию неудач. Есть предчувствие, что армейцы с «Ференцварошем» сыграют очень хорошо. Помимо эмоционального задела, полагаю, самим ребятам просто хочется наконец-то выиграть, чтобы изменить отрицательную серию в ЛЕ. А потом с хорошим настроением готовиться к матчу к «Сочи». 

Выйти в плей-офф ЦСКА будет очень тяжело. Может сложиться ситуация, что все срастется, но, конечно, три поражения - это очень много. ЦСКА «отпустил» ЛЕ в пользу внутреннего первенства? Это все разговоры. Все-таки это международный турнир, и стояла задача выхода из группы.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender ответил RIR68
   123 / 946
вчера в 09:03
Слушай, я не знаю, как играют радужные. Не знаю, кто это такие. И не знаю, почему ты спрашиваешь об этом меня! Но давай посмотрим, как играют кони в лч:
Лудогорец - цска 5-1
Цска - Эспаньол 0-2
Цска - Ференцварош 0-1
Ференцварош - цска 0-0
Отличная кампания!!! Добавим сюда влеты Ростову 1-3, спаму 1-2 и Динамо 0-1. Мертвым спаму и Динамо. Это ли не флагман позора - цска!
Красно-синяя империя дна)))
RIR68
RIR68 ответил BenderBender
   261 / 946
07 ноября в 22:14
И я так думал, но нет. Один Лудогорец чего стоит!!!
эй, радужные, расскажите, как вы играете в Европе последние годы?
BenderBender
BenderBender ответил VAN ARM
   123 / 946
07 ноября в 22:02
И я так думал, но нет. Один Лудогорец чего стоит!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   7 / 946
07 ноября в 21:52
Спартак не слил квалификацию, а позорно проиграл. И этого никто не скрывает. По этой причине и по другим тоже, Кононова убрали.
Точно также могу утверждать, что ЦСКА позорно проиграл Лудогорцу. В двух других играх банально не повезло, но все равно позор. Эти факты ведь не меняют твое и мое отношение к своим командам. Позор надо пережить и все. Так?
Т34
Т34 ответил Ваня лучший
   27 / 946
07 ноября в 21:46
Если не секрет, только откровенно, положа руку на сердце, скажи А хряки слили ЛЕ, не попав даже в группу, ради 10, или 12 места в РПЛ. Только не криви душой как обычно , а по мужски.
Спартак не слил квалификацию, а позорно проиграл. И этого никто не скрывает. По этой причине и по другим тоже, Кононова убрали.
mihaluch
mihaluch
   85 / 946
07 ноября в 21:20
А может уже хватит проигрывать.
drug01
drug01
   124 / 946
07 ноября в 21:18
Надо играть только на победу !!!!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   7 / 946
07 ноября в 21:15
Сначала, перед каждым матчем говорили, что ЦСКА выиграет и не было у них сомнений, а теперь только предчувствия. И самое интересное, что все эти провалы в Лиге Европы в пользу внутреннего первенства. Бред сивых жеребцов.
Если не секрет, только откровенно, положа руку на сердце, скажи А хряки слили ЛЕ, не попав даже в группу, ради 10, или 12 места в РПЛ. Только не криви душой как обычно , а по мужски.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Leha-ha50
   7 / 946
07 ноября в 21:13
Ну, вы то еще летом в штаны наложили!!! И так каждый год!!!
У меня к тебе дружеская просьба. Не опускайся до дискуссии с этими типами. Зачем?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил time out
   4 / 946
07 ноября в 20:56
Есть предчувствие, что кони сегодня снова вовремя не добегут до туалета.
Ну, вы то еще летом в штаны наложили!!! И так каждый год!!!
time out
time out
   53 / 946
07 ноября в 20:44
Есть предчувствие, что кони сегодня снова вовремя не добегут до туалета.
RWHM
RWHM
   938 / 946
07 ноября в 19:58
Аааа не жили богато ... Закину пару тысяч на как там а во общем Варош . не ну а что Соккер платит ))
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
07 ноября в 19:56
"...предчувствие его не обмануло!"
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил pam06
   301 / 946
07 ноября в 19:34
Сбитые летчики в другом клубе... А это оперившиеся птенцы еще не вставшие на крыло. Пока не стабильны, но может прорвать в любой момент, в том числе и сегодня. Удачи армейцам!
Не ждите ! В нашей стране прорывает только трубы ! ))))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Leha-ha50
   16 / 946
07 ноября в 19:28
У меня нет никаких предчувствий! Ждемс игру, а там как бог даст?!?
Даст столько, что и кони не увезут. Аха-ха)
tims
tims
   429 / 946
07 ноября в 19:21
Как сыграют, так и сыграют. Главное, чтобы все армейцы обошлись без травм...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   367 / 946
07 ноября в 19:00
Будем надеяться. Хотя уже нет смысла тратить силы на ЛЕ.
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
07 ноября в 18:50
Раз в году и палка стреляет.
Т34
Т34
   27 / 946
07 ноября в 18:23
Сначала, перед каждым матчем говорили, что ЦСКА выиграет и не было у них сомнений, а теперь только предчувствия. И самое интересное, что все эти провалы в Лиге Европы в пользу внутреннего первенства. Бред сивых жеребцов.
pam06
pam06 ответил kastites
   12 / 946
07 ноября в 18:21
С трудом верится Это сбитые летчики
Сбитые летчики в другом клубе... А это оперившиеся птенцы еще не вставшие на крыло. Пока не стабильны, но может прорвать в любой момент, в том числе и сегодня. Удачи армейцам!
Василий 50
Василий 50
   456 / 946
07 ноября в 18:21
Посмотрим.
VAN ARM
VAN ARM ответил BenderBender
   135 / 946
07 ноября в 18:12
Очередной матч в копилку позора. Кони отняли флаг позора у спама. Стыдно за цска.
да нет ))в спаме он на вечном хранении)))))))))))))))
VAN ARM
VAN ARM
   135 / 946
07 ноября в 18:11
им каждый матч нужно доказывать что они не кастрированные !!!!!!!!!!!!!! удачи в игре!!!!!!
если будут пенальти пусть бьет акинфеев))))))))))))
VIPded
VIPded
   137 / 946
07 ноября в 17:57
Удачи ЦСКА!!!
BenderBender
BenderBender
   123 / 946
07 ноября в 17:57
Очередной матч в копилку позора. Кони отняли флаг позора у спама. Стыдно за цска.
kastites
kastites
   609 / 946
07 ноября в 17:55
С трудом верится
Это сбитые летчики
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   45 / 946
07 ноября в 17:43
Причем тут мешки газовые?). Равняться на них, на их толчок...))
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
07 ноября в 17:42
У меня нет никаких предчувствий! Ждемс игру, а там как бог даст?!?
EAGinLE
EAGinLE
   119 / 946
07 ноября в 17:42
Игра покажет .
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 17:42
Будем надеяться.
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