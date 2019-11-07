Соломатин: «Есть предчувствие, что сегодня ЦСКА сыграет очень хорошо»

Бывший защитник ЦСКА рассуждает о предстоящем матче москвичей в групповом этапе Лиги Европы с «Ференцварошем».

Думаю, матч в Санкт-Петербурге должен дать толчок, чтобы ЦСКА прервал серию неудач. Есть предчувствие, что армейцы с «Ференцварошем» сыграют очень хорошо. Помимо эмоционального задела, полагаю, самим ребятам просто хочется наконец-то выиграть, чтобы изменить отрицательную серию в ЛЕ . А потом с хорошим настроением готовиться к матчу к «Сочи».