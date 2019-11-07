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Петров: «Стал правым защитником из-за Галицкого»

07 ноября 2019, 14:01

Защитник «Краснодара» Сергей Петров заявил, что президент клуба Сергей Галицкий повлиял на его решение стать правым защитником.

Я ходил расстроенным, потому что привык играть опорника, а меня ставили крайним защитником. Причём левым. Хотя я – правша. Приходилось перестраиваться, больше работал левой ногой и долго привыкал. Там совсем другие действия. А тут ещё и контракт заканчивался.

Приехал в академию насчёт продления, и тут заходит Сергей Николаевич. Он сказал, что видит меня крайним защитником, что у меня есть скорость. В центре всё-таки нужны мощные ребята, как Юра Газинский. Дал мне понять, что навряд ли я буду играть в центре. Сергей Николаевич хотел, чтобы я выступал на позиции правого защитника. Сказал: «Попробуй, я в тебя верю». Я согласился. Вскоре продлили контракт. Так я стал играть правого защитника. Всё благодаря ему.

Ранее Петров поделился мнением об Олеге Кононове.  

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   46 / 946
07 ноября в 17:04
Галицкий из раздевалки не выходит, все думает - кого куда переставить? По результатам все вопросы к нему.
Морозовский
Морозовский
   3 / 946
07 ноября в 14:55
Дзюба: "Стал БАКЛАНОМ из-за Карпин".
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
07 ноября в 14:51
Петров и опорным неплохо смотрелся.
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 14:21
Молодец, что справляешься.
Leha-ha50
Leha-ha50
   4 / 946
07 ноября в 14:14
Старших надо слушать......умных старших!!!
STVA 1
STVA 1
   90 / 946
07 ноября в 14:02
И хорошо получается
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