Клопп: «Боюсь, что клубов, способных купить Мбаппе, не существует»

Главный тренер «Ливерпуля» исключил возможность перехода нападающего «Пари Сен-Жермен» в стан мерсисайдцев.

Да, со спортивной точки зрения есть не так уж много причин не подписывать Мбаппе. Вот таким футболистом он является.

Но дело, конечно же, в деньгах. И здесь без шансов. Абсолютно. Простите за то, что ломаю эту историю. Но я не думаю, что в мире есть клуб, способный купить у ПСЖ Мбаппе. И «Ливерпуль» не исключение. Мы не можем этого сделать. Всё просто.

Здесь больше нечего сказать. Тяжело купить игрока такого калибра.