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Клопп: «Боюсь, что клубов, способных купить Мбаппе, не существует»

вчера, 07:16

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп исключил возможность перехода нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в стан мерсисайдцев.

Да, со спортивной точки зрения есть не так уж много причин не подписывать Мбаппе. Вот таким футболистом он является.

Но дело, конечно же, в деньгах. И здесь без шансов. Абсолютно. Простите за то, что ломаю эту историю. Но я не думаю, что в мире есть клуб, способный купить у ПСЖ Мбаппе. И «Ливерпуль» не исключение. Мы не можем этого сделать. Всё просто.

Здесь больше нечего сказать. Тяжело купить игрока такого калибра.

Недавно сообщалось о готовности «Реал» заплатить за 20-летнего француза 300 млн евро. Ещё раньше СМИ говорили о возможном переходе игрока в «Ювентус» за 380 млн.

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Все комментарии
Martini_1987
Martini_1987 ответил cska plus
   308 / 939
вчера в 14:47
По логике фрица негритёнок бесценен, заводит панику а потом раз и он в колбасне.
Не ной, конявый
Гавроша
Гавроша
   35 / 939
вчера в 14:04
Ему надо свободным агентом уходить.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 939
вчера в 12:42
Большие деньги - большой риск! Неймар в пример, играет здорово, но зачастил с травмами, тоже может произойти и с Мбаппе в любой момент.
ekliziast
ekliziast
   178 / 939
вчера в 11:46
Есть такой клуб, Зенит называется , он деньги не считает, имеет два фармклуба, в той же лиге где играет сам и на скамеике пять составов.Что ему каких то 400-500мл. за Мбаппе, просто семечки.
Тага Дага
Тага Дага
   139 / 939
вчера в 11:24
Он уже чемпион мира,лучше купить пару хороших полузащитников калибра Эриксена..Сона..Де Брюйне...и Псж может спокойно выиграть лигу чемпионов..чем ехать это мадридский кабинет.
galem72
galem72
   193 / 939
вчера в 10:18
Купить его могут точно! Тут вопрос в другом: возьмёт ли тренер на себя груз ответственности наставлять такого бешено дорогого игрока, чтоб тот в дальнейшем не впал в регресс? Например, Клопп способен вытащить мбаппе на новый уровень, но Фенвэи 100пудов не купят его Юргену. МЮ всяко сможет его записать, но что будет потом с этим топарём после полугода работы под руководством бестолкового Сульшера?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 939
вчера в 09:26
Это Миранчуков купить невозможно...Если продает Кикнадзе.....

А Мбаппе купят...И думаю скоро....
grafff
grafff
   746 / 939
вчера в 09:19
Дороговат
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил shlifen
   312 / 939
вчера в 08:26
Через два года у него уже контракт закончится. Да и слова Зидана , уже говорит о том , что Реал начал действовать
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   312 / 939
вчера в 08:25
Ему два года по контракту осталось . Посмотрим что возьмёт вверх , жирный чек , или его детская мечта
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   509 / 939
вчера в 08:14
О чём он говорит? В нашем мире это не деньги.
shlifen
shlifen
   206 / 939
вчера в 08:01
В целом, всё верно сказал, шейхам ПСЖ деньги не нужны, так что продавать не будут - объективно, борьба за него начнётся года через два, когда контракт уже будет заканчиваться =))) но до тех пор нас ждут ещё сотни "уток" =))
obana777
obana777
   163 / 939
вчера в 07:58
За эти деньги можно половину Африки купить, а не одного негра.
Lewa2708
Lewa2708
   315 / 939
вчера в 07:50
Всё зависит от самого игрока, он может не продлять контракт и уйти потом бесплатно куда сам хочет
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 07:45
По логике фрица негритёнок бесценен, заводит панику а потом раз и он в колбасне.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   51 / 939
вчера в 07:22
Скинулись бы всем миром - глядишь и насобирали. С миру по нитке - голому рубаха.)
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