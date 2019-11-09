Клопп: «Боюсь, что клубов, способных купить Мбаппе, не существует»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп исключил возможность перехода нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в стан мерсисайдцев.
Да, со спортивной точки зрения есть не так уж много причин не подписывать Мбаппе. Вот таким футболистом он является.
Но дело, конечно же, в деньгах. И здесь без шансов. Абсолютно. Простите за то, что ломаю эту историю. Но я не думаю, что в мире есть клуб, способный купить у ПСЖ Мбаппе. И «Ливерпуль» не исключение. Мы не можем этого сделать. Всё просто.
Здесь больше нечего сказать. Тяжело купить игрока такого калибра.
Недавно сообщалось о готовности «Реал» заплатить за 20-летнего француза 300 млн евро. Ещё раньше СМИ говорили о возможном переходе игрока в «Ювентус» за 380 млн.
А Мбаппе купят...И думаю скоро....
А Мбаппе купят...И думаю скоро....