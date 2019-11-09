Почеттино: «Конечно, „Тоттенхэм“ ещё может побороться за топ-4»

Наставник «Тоттенхэма» не оставляет надежд на попадание «шпор» в топ-4 по итогам текущего сезона АПЛ .

Посмотрим. Сегодня ещё рано об этом говорить. Если мы в состоянии найти правильный баланс, чтобы начать играть так, как мы хотим, то, конечно, это всё ещё возможно. Всё реально.

Нам нужно время, чтобы сделать всё правильно, потому что с точки зрения нашей позиции, нашего положения и прочего нас отбросило на пять лет назад, так что необходимо время. Мы не можем ускорить этот процесс.

В Лиге чемпионов у нас очень хорошее положение, но в Премьер-Лиге нам нужно значительно улучшить свои результаты.