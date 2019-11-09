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Почеттино: «Конечно, „Тоттенхэм“ ещё может побороться за топ-4»

вчера, 04:54

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино не оставляет надежд на попадание «шпор» в топ-4 по итогам текущего сезона АПЛ.

Посмотрим. Сегодня ещё рано об этом говорить. Если мы в состоянии найти правильный баланс, чтобы начать играть так, как мы хотим, то, конечно, это всё ещё возможно. Всё реально.

Нам нужно время, чтобы сделать всё правильно, потому что с точки зрения нашей позиции, нашего положения и прочего нас отбросило на пять лет назад, так что необходимо время. Мы не можем ускорить этот процесс.

В Лиге чемпионов у нас очень хорошее положение, но в Премьер-Лиге нам нужно значительно улучшить свои результаты.

После ничьей с «Эвертоном» (1:1) в 11-м туре АПЛ «Тоттенхэм» делит 10-13 строчки в турнирной таблице с «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом».

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Все комментарии
beefs
beefs
   249 / 939
вчера в 09:02
Успеха...
EAGinLE
EAGinLE
   116 / 939
вчера в 08:27
Удачи.
ДСА
ДСА
   174 / 939
вчера в 07:35
Даже за 3 место могут побороться.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   407 / 939
вчера в 05:14
В АПЛ на данный момент есть ТОП-2 и все остальные.
Wolverhampton
Wolverhampton
   485 / 939
вчера в 05:07
Сезон длинный!
Всё возможно!
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 05:02
Перебрал вискаря.
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