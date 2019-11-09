Флик: «Сейчас нам нужно победить „Боруссию“, а остальное меня не касается»

Исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» в преддверии матча с дортмундской «Боруссией» в 11-м туре Бундеслиги прокомментировал слухи о поиске мюнхенцами нового наставника.

Сейчас наша финишная черта – матч с «Боруссией», и мы хотим в нём победить. Именно это движет мной и штабом. Я чувствую, что команда готова.

Всё остальное меня не касается. Это дело «Баварии», и я это принимаю. Клуб примет своё решение.