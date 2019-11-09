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Флик: «Сейчас нам нужно победить „Боруссию“, а остальное меня не касается»

вчера, 05:27
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Ханс-Дитер Флик в преддверии матча с дортмундской «Боруссией» в 11-м туре Бундеслиги прокомментировал слухи о поиске мюнхенцами нового наставника.

Сейчас наша финишная черта – матч с «Боруссией», и мы хотим в нём победить. Именно это движет мной и штабом. Я чувствую, что команда готова.

Всё остальное меня не касается. Это дело «Баварии», и я это принимаю. Клуб примет своё решение.

Ранее экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что вопрос о его назначении главным тренером «Баварии» остаётся открытым.

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cska plus
cska plus
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вчера в 06:07
Не получится победить Дордмунт.
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