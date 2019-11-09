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Вальверде: «Я всегда чувствовал уважение и поддержку „Барселоны“»

сегодня, 03:21
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта23:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии матча с «Сельтой» в 13-м туре Примеры признался, что не беспокоится по поводу своего будущего в каталонской команде. Недавно появился слух о том, что в декабре на смену Вальверде придёт наставник «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо.

Я не беспокоюсь о своём будущем. Недавно у меня был совместный обед с Бартомеу (Прим. - президент «Барселоны»). Клуб всегда поддерживал меня, и я чувствую, что меня уважают.

Мы знаем, что были матчи, в которых мы не победили, и это всегда дестабилизирует моральное состояние. Но иногда мы слишком много повторяем за теми, кто хочет лишить нас равновесия. Мы должны быть крепкими и сильными. Игра с «Сельтой» важна для нас, мы хотим продолжать быть лидерами чемпионата.

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