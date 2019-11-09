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Санчо: «Мы хотим отомстить „Баварии“»

вчера, 06:38
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо поделился ожиданиями от выездной встречи с «Баварией» в 11-м туре Бундеслиги. В прошлом сезоне «шмели» в гостях уступили мюнхенцам со счётом 0:5.

Полагаю, что, отправляюсь в Мюнхен, мы хотим отомстить «Баварии».

Давление испытывают обе команды. У «Баварии» есть несколько серьёзных травм, и они также сменили своего тренера. Я получил удар в матче с «Интером», Марко [Ройс], кажется, выбыл из строя, а Пако [Алькасер] только набирает форму [после травмы]. 

Я люблю принимать участие в таких больших матчах. Это должна быть хорошая игра. Жду её с нетерпением. Надеюсь, что выйду на поле. Я бы этого хотел.

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Все комментарии
galem72
galem72
   193 / 939
вчера в 10:00
Отличное желание! Удачи Пчёлкам в этом справедливом деле...
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 939
вчера в 08:51
Посмотрим на ваше отмщение.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   77 / 939
вчера в 08:15
Уже отомстили, лишив суперкубка Германии
Mangur
Mangur
   546 / 939
вчера в 07:33
Без комментариев
cska plus
cska plus
   12 / 939
вчера в 07:03
Серьёзная заява.
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