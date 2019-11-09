Санчо: «Мы хотим отомстить „Баварии“»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» поделился ожиданиями от выездной встречи с «Баварией» в 11-м туре Бундеслиги. В прошлом сезоне «шмели» в гостях уступили мюнхенцам со счётом 0:5.

Полагаю, что, отправляюсь в Мюнхен, мы хотим отомстить «Баварии».

Давление испытывают обе команды. У «Баварии» есть несколько серьёзных травм, и они также сменили своего тренера. Я получил удар в матче с «Интером», Марко [Ройс], кажется, выбыл из строя, а Пако [Алькасер] только набирает форму [после травмы].

Я люблю принимать участие в таких больших матчах. Это должна быть хорошая игра. Жду её с нетерпением. Надеюсь, что выйду на поле. Я бы этого хотел.