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МакТоминэй: «МЮ может завоевать 3 трофея в этом сезоне»

сегодня, 02:53

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт МакТоминэй прокомментировал свою награду лучшему игроку клуба в октябре, а также высказался о борьбе за командные трофеи.

Получать индивидуальные награды приятно. Но у нас очень непростой период с большим количеством матчей. И три-четыре человека могли бы спокойно получить этот приз. Мне повезло стать его обладателем, и я благодарен болельщикам за их голоса.

Но важнее то, что мы можем выигрывать трофеи как команда. Именно за это все сражаются в нашем коллективе.

Мы могли бы завоевать три титула в этом сезоне, и это то, к чему мы действительно стремимся.

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Dudikoff
Dudikoff
   560 / 946
сегодня в 03:47
Вколите успокоительное юноше
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 946
сегодня в 03:46
Трофей лузеров АПЛ с очень дорогим составом; Позор Лиги Европы; титул физрука))))
BLACKBURN ROVERS
BLACKBURN ROVERS
сегодня в 02:57
ГЫГЫГЫГЫ
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