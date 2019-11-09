МакТоминэй: «МЮ может завоевать 3 трофея в этом сезоне»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал свою награду лучшему игроку клуба в октябре, а также высказался о борьбе за командные трофеи.

Получать индивидуальные награды приятно. Но у нас очень непростой период с большим количеством матчей. И три-четыре человека могли бы спокойно получить этот приз. Мне повезло стать его обладателем, и я благодарен болельщикам за их голоса.

Но важнее то, что мы можем выигрывать трофеи как команда. Именно за это все сражаются в нашем коллективе.

Мы могли бы завоевать три титула в этом сезоне, и это то, к чему мы действительно стремимся.