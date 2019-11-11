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В концовке матча «Фрайбург» - «Айнтрахт» произошла потасовка

сегодня, 09:15
ФрайбургЛоготип футбольный клуб Фрайбург1 : 0Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

В концовке матча «Фрайбург» - «Айнтрахт» прозошла потасовка с участием игроков и тренеров обеих команд.

Защитник гостей Давид Абрахам, направляясь за ушедшим в аут мячом, толкнул плечом ничего не подозревавшего главного тренера «Фрайбурга» Кристиана Штрайха. Сразу после этого игроки хозяев налетели на обидчика.

Напомним, что недавно в чемпионате Италии разгорелся очередной расистский скандал.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   11 / 953
сегодня в 12:43
Отвратительный поступок! Тренер не подставлялся, не мешал.
Шишанутый
Шишанутый
   62 / 953
сегодня в 11:13
Этот тренер симулянт. Надо его в Барсу назначить вместо Валверде! Игроки все симулянты, будет еще и тренер им под стать!!
barcamilan
barcamilan
   473 / 953
сегодня в 10:52
надо абрахама дисквалифицировать
ДАША Д
ДАША Д
   302 / 953
сегодня в 09:49
Бывает, страсти кипели.
Виссарионович
Виссарионович ответил Байкал-38
   40 / 953
сегодня в 09:46
В смысле подонки? Посмотри что сделал Штрайх!!!
Несколько раз прокрути видео. Он принял позу, сгрупировался для того чтобы зацепить игрока, а перед касанием еще корпусом пошел на игрока. А падение? Картина маслом. Штрайх был готов к этому. И сразу начал сигнализировать. Если бы для него это была неожиданность, он бы кубарем покатился.
Игрока не оправдываю, но этот конфликт не его вина. Зачинщик не он.
cska plus
cska plus
   12 / 953
сегодня в 09:26
Некрасивый поступок.
Байкал-38
Байкал-38
   59 / 953
сегодня в 09:21
Давида Абрахама Надо до конца сезона дисквалифицировать! Так только подонки поступают.
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