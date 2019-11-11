В концовке матча «Фрайбург» - «Айнтрахт» произошла потасовка

сегодня, 09:15

В концовке матча «Фрайбург» - «Айнтрахт» прозошла потасовка с участием игроков и тренеров обеих команд.

Защитник гостей , направляясь за ушедшим в аут мячом, толкнул плечом ничего не подозревавшего главного тренера «Фрайбурга» . Сразу после этого игроки хозяев налетели на обидчика.

Напомним, что недавно в чемпионате Италии разгорелся очередной расистский скандал.