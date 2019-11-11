В концовке матча «Фрайбург» - «Айнтрахт» произошла потасовка

В концовке матча «Фрайбург» - «Айнтрахт» прозошла потасовка с участием игроков и тренеров обеих команд.
Защитник гостей Давид Абрахам, направляясь за ушедшим в аут мячом, толкнул плечом ничего не подозревавшего главного тренера «Фрайбурга» Кристиана Штрайха. Сразу после этого игроки хозяев налетели на обидчика.
Напомним, что недавно в чемпионате Италии разгорелся очередной расистский скандал.
Несколько раз прокрути видео. Он принял позу, сгрупировался для того чтобы зацепить игрока, а перед касанием еще корпусом пошел на игрока. А падение? Картина маслом. Штрайх был готов к этому. И сразу начал сигнализировать. Если бы для него это была неожиданность, он бы кубарем покатился.
Игрока не оправдываю, но этот конфликт не его вина. Зачинщик не он.
Несколько раз прокрути видео. Он принял позу, сгрупировался для того чтобы зацепить игрока, а перед касанием еще корпусом пошел на игрока. А падение? Картина маслом. Штрайх был готов к этому. И сразу начал сигнализировать. Если бы для него это была неожиданность, он бы кубарем покатился.
Игрока не оправдываю, но этот конфликт не его вина. Зачинщик не он.