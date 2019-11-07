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Аллан может покинуть «Наполи» из-за конфликта с руководством клуба

07 ноября 2019, 16:40

Полузащитник «Наполи» Аллан может покинуть клуб в ближайшее время. По данным итальянской прессы, у него сложились напряженные отношения с руководством неаполитанцев. Отмечается, что недавно Аллан поссорился с вице-президентом «Наполи» Эдоардо Де Лаурентисом в раздевалке команды.

Ранее сообщалось, что президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис решил продать двух форвардов, поскольку те, по его мнению, плохо влияют на атмосферу в коллективе.  

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   236 / 946
07 ноября в 20:04
а Погба не хочет случайно в Наполи,там очень весело.
Nickolai S
Nickolai S ответил Klaksvikar Itrottarselag
   757 / 946
07 ноября в 19:23
Похоже корень всех проблем клуба в его владельце. В этом смысле Наполи не одинок, есть ещё Валенсия и Спартак которыми также руководят спасители-диктаторы.
Да ну.? Сразу видно ещё одного эксперта. Хоть бы покурил тему, прежде чем бред писать. Делау - живой пример грамотного менеджмента и здравого смысла, вернувший команду из небытия в топ сериала и еврокубки без малого за 5 лет, причём на самоокупаемости, без махинаций и левых инвесторов.
Анчелотти, в свою очередь, похоже, слишком мягок и интеллигентен для современных футбольных реалий, и, при всём уважении, не более, чем наймит на высоком окладе, которому до положения дел в клубе по большому счету на94.
Что до Аллана, то если он действительно провокатор и зачинщик бунта в раздевалке - 3 с волчьим билетом на вольные хлеба, пока есть желающие.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   230 / 946
07 ноября в 19:00
Похоже корень всех проблем клуба в его владельце. В этом смысле Наполи не одинок, есть ещё Валенсия и Спартак которыми также руководят спасители-диктаторы.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   232 / 946
07 ноября в 18:41
Команда разваливается на глазах. А сколько надежд возлагали на Анчелотти.
cska plus
cska plus
   18 / 946
07 ноября в 17:37
Тренера не того взяли, скоро всех перессорит.
КЭТиК
КЭТиК
   241 / 946
07 ноября в 17:14
Похоже президент скоро весь Наполи разгонет .
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