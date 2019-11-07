Аллан может покинуть «Наполи» из-за конфликта с руководством клуба

07 ноября 2019, 16:40

Полузащитник «Наполи» Аллан может покинуть клуб в ближайшее время. По данным итальянской прессы, у него сложились напряженные отношения с руководством неаполитанцев. Отмечается, что недавно Аллан поссорился с вице-президентом «Наполи» Эдоардо Де Лаурентисом в раздевалке команды.

Ранее сообщалось, что президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис решил продать двух форвардов, поскольку те, по его мнению, плохо влияют на атмосферу в коллективе.