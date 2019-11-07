Аллан может покинуть «Наполи» из-за конфликта с руководством клуба

Полузащитник «Наполи» Аллан может покинуть клуб в ближайшее время. По данным итальянской прессы, у него сложились напряженные отношения с руководством неаполитанцев. Отмечается, что недавно Аллан поссорился с вице-президентом «Наполи» Эдоардо Де Лаурентисом в раздевалке команды.
Ранее сообщалось, что президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис решил продать двух форвардов, поскольку те, по его мнению, плохо влияют на атмосферу в коллективе.
Анчелотти, в свою очередь, похоже, слишком мягок и интеллигентен для современных футбольных реалий, и, при всём уважении, не более, чем наймит на высоком окладе, которому до положения дел в клубе по большому счету на94.
Что до Аллана, то если он действительно провокатор и зачинщик бунта в раздевалке - 3 с волчьим билетом на вольные хлеба, пока есть желающие.
Анчелотти, в свою очередь, похоже, слишком мягок и интеллигентен для современных футбольных реалий, и, при всём уважении, не более, чем наймит на высоком окладе, которому до положения дел в клубе по большому счету на94.
Что до Аллана, то если он действительно провокатор и зачинщик бунта в раздевалке - 3 с волчьим билетом на вольные хлеба, пока есть желающие.