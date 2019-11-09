Где футболистам искать мотивацию? Отвечаем Смолову

сегодня, 13:30

«Соккер.ру» зацепила фраза Федора, ведь он перекрутил слова Роналду и озвучил важнейший для российского футбола вопрос.

Чьи деньги получают футболисты?

Реплика о сложных поисках мотивации в Оренбурге после матча ЛЧ прозвучала из уст Смолова в интервью клубному журналу, никто слова не перекручивал. Кстати, Федор Михайлович против «Оренбурга» реализовал пенальти. Подвиг? Нет, единственный удар форварда за полный матч.

Нападающий честно признался, что в 22-23 года вряд ли бы собрался в такой момент. Но в качестве примера, когда сам якобы оказался профессионалом, указывает игру, где в 29 лет ничего не показал. Сыграл средне, хуже, чем Мариу и Крыховяк. Не так активно, как 23-летний Баринов – тоже автор гола. Но проблему Федор Михайлович поднял важную.

Звезды РПЛ , к сожалению, не адепты культа Роналду. У того всегда тяжелые тренировки, дневной сон, минимум алкоголя, правильная еда – Криштиану живет по расписанию. И накануне 35-летия Роналду предпочитает играть лишь важные матчи, ведь здоровье не железное и с середняками давно все доказал. Его банально берегут.

А Смолов трактовал слова португальца иначе – смотрите, даже Криштиану не хватает мотивации. Вот где перекручивание, ведь Криштиану благодарен футболу, это его хлеб с черной икрой. Федору не понять, но люди работают, чтобы не умереть с голода, необходимо платить по счетам, арендовать жилье, детей растить, родителей лечить.

Футбол – работа Смолова. За нее платят. Мотивация – отработать оплаченное. Тем более что в случае Федора это на 100 % средства обычных людей – зрителей и тех, кто пользуется услугами РЖД (всех вокруг, ведь грузовые перевозки отражены в ценах многих товаров).

На «Локомотив» скидывается вся Россия, главный спонсор клуба – на 100 % государственная компания. Смолов работает в госсекторе. Как учитель или врач, только общественная польза от его труда выше (сарказм), а зарплата на капельку больше.

В российском футболе многие игроки спрашивают себя: «Зачем корячится в Оренбурге, если деньги платят даже за плохую работу?» Задача успешного футбольного тренера в России – убедить 11 миллионеров, что им нельзя стараться лишь месяц накануне продолжения контракта. И плохо, что нет осознания, чьи деньги на их счетах – государственные.

Для чего и для кого играют в футбол?

Также проблемой футболистов, многих руководителей клубов, арбитров или чиновников из РФС стала короткая память. Перечить самому себе – обычная практика. Есть великие забывчивые, как судья Егоров – по-разному трактует одинаковые эпизоды, или глава РПЛ Прядкин – не раз опровергал ранее им же сказанное.

И Смолов туда же? Два года назад вице-капитан и надежда сборной России накануне ЧМ -18 в одном из интервью сказал, что для него поиск мотивации проблемой не является:

Для меня деньги, тачки, покупки — это не то, ради чего я играю в футбол. В принципе, большой спорт был придуман для людей, и я играю для них.

Форвард обманул, раз фанатов в честном ответе 2019 года не упомянул? С другой стороны, и не надо играть для людей! Никто и никогда не бегает за мячом для вас – не верьте в чушь. Бегают разве за вашим одобрением и от вашей критики, и то не всегда. Например, шеф-повар в ресторане, где у вас романтический ужин, готовит не для вас, это его личное искусство.

Хороший автослесарь чинит автомобиль для себя – ему интересно, плюс капусту стрижет. Сильные писатели пишут для себя – их лекарство, хирург кормит свой комплекс бога, спасая жизни. Мир держится на желании быть успешным и мечте реализоваться в том, что ему нравится. Человек, который спас сотни миллионов человек, изобрел вакцину не ради детей в Африке, а чтобы войти в историю.

Слова Смолова об игре пустые. Федор был бы крутым и стабильным форвардом, начни играть строго для себя. Паршивый повар плохо готовит, ведь ему плевать на качество блюда – читай, на профессионализм. Слабый актер колотит бабки, продукт на выходе не важен. Крутой футболист играет для себя. Ради личной победы. А плохому нужен повод для выхода на поле.

Вы добровольно примыкаете к клубам, но там работают на себя. Самореализация – то, что нормальному человеку важно. Но некоторые футболисты не совсем профессионалы, а переоцененные кастрированным рынком семилетки-миллионеры. Для себя не играют, плевать на качество. Один Головин пока выехал в мир живой конкуренции, остальные только грозятся, но боятся.

Только деньги не могут мотивировать?

Футболисты в РПЛ слишком быстро и легко выходят на высокий финансовый уровень. Соболев недавно сознался, что забил на футбол, получив первый жирный контракт. Свинский, но крайне популярный подход. А ведь у форварда примерно 40 касаний мяча за игру, от силы 20-25 пасов. Добавим удары – 50 действий не наберется.

Смолов в прошлом сезоне сыграл 22 полных матча за «Локомотив», забил 7 мячей, сделал 2 ассиста. Его зарплата без премиальных указана в публичных источниках – 3.1 млн евро. Получается около 218 миллионов рублей в год, или почти 600 тысяч за день жизни.

Если пересчитать на касания, то Федору заплатили минимум по 200 тысяч рублей за каждый контакт с мячом. Очевидно, мало за каждый неточный пас или удар, поэтому и возникает вопрос: как бедному человеку найти мотивацию в Оренбурге в 11 часов утра?

Детей лимита закормили деньгами, финансы не мотивируют. Скажите, Озил такой же? Так он чемпион мира, АПЛ отличается от РПЛ тем, что там футбол – бизнес, профи больше, а здесь – государственное финансирование. Когда 200 тысяч рублей за касание, то жалоба на проблемы с мотивацией должна возмущать. Федор не зарабатывает для «Локомотива», как Роналду – для «Ювентуса».

Заметьте, ремарка Смолова построена на перечне жалоб. На искусственный газон, время начала матча, разницу в атмосферах ЛЧ и РПЛ . Не жаловаться – редкий дар в российском футболе. Возьмите самого успешного – Дзюбу. Жаловался за год на арбитров, состав «Зенита», духоту, VAR , травмы, усталость, ангину. Еще состояние полей, злых журналистов, критиков, рыночную стоимость игроков «Лейпцига».

Досталось оценкам эксперта Аршавина и последнему сезону «Игры престолов». Где-то Дзюба «пошутил», но подтекст один. Представляете, какие футболисты на самом деле нытики, принимающие лишь похвалу? Великий Смолов не может после ЛЧ мотивацию найти. А где голы и пасы Федора в главном еврокубке? Ни одного нет.

Детей лимита уже не перевоспитать?

Кокорин и Мамаев, чтобы досрочно покинуть тюрьму, вели себя образцово. Но как поступают на свободе? Последовательностью не балуют. Федор Михайлович как-то сказал, что футболистам слишком много платят, но вряд ли так думает.

Тот, кто считает зарплату слишком большой – выкладывается. Под ним бы земля горела, а на деле все иначе. Смолову скоро тридцать, а забил за карьеру всего 105 мячей. У Мбаппе в 20 лет статистика уже лучше, а уровень – на шесть голов выше.

Будь у Смолова 720 голов и 1 000 матчей, как у Роналду, мог перебирать. Причем Криштиану тоже отругали за то заявление, хотя лично зарабатывает для «Ювентуса» деньги! А РПЛ 100 % футболистов не отрабатывают зарплаты, все клубы убыточные – нет реальных рекламных контрактов, все на разных дотациях.

Лимитная система с государственным финансированием не привела к формированию профессионалов. Недооценка – давняя беда. Результаты видите в еврокубках и в таблице УЕФА , а сборная сейчас держится, поскольку Черчесов четко понимает эту слабость - смог компенсировать недостаток настроя против середняков.

В клубах заставить сложнее. Например, Смолов считает, что у него нет проблем с мотивацией в ЛЧ , но ведь и голов нет! Не умеешь с «Оренбургами» - не получится против «Атлетико». Смолову доверяли, Смолова понимали, Смолову прощали. А ему сложно выкладываться на сто процентов, выполняя свою работу. И таких – большинство.

Они - футболисты, значит, им автоматические все должны. Поля, условия, мотивацию, отдых, поощрение, понимание. В реальном мире все не так, Федор Михайлович. В реальном мире должен ты, самому себе для начала. Только отмена лимита и вложение огромных немалых сил и денег в современную систему подготовки может спасти.

Детям – им внушить проще, важно с пеленок вдалбливать те мысли, что вкладывали в головы Роналду и компании. О том, что важно побеждать и себя полностью раскрыть. Сопляк Криштиану повторял, что станет лучшим в мире. А Федор юность потратил впустую.

Спасибо Смолову за поднятие важного вопроса, но позор за непонимание базы. Футболисты живут с бюджета. Не главные, но тоже нахлебники. Уже это должно быть мотивацией – их непростой, но благодатный и интересный труд оплачен из карманов налогоплательщиков, которых не спросили, стоит ли вбухивать в год 58 миллиардов в клубы РПЛ ?

В районе 70 % трат – зарплата футболистов, примерно по 112 миллионов в год, или 9.4 миллиона в месяц на одного. Огромная зарплата - раз. Желание не стать в 35 лет пустым местом, потратив талант впустую – два. Игра на победу, спортивный интерес – три. Одобрение публики, любовь и обожание - четыре. У футболистов полно источников мотивации, которых у большинства никогда не будет.

Людям часто не хватает счастья, особенно в странах, где не учат быть счастливым. И футбол иногда дарит радость, игрок может раскрасить чужую жизнь. Жаль, что многих российских футболистов легко описать одним словом - безответственные. Такие же они за полем, например, Аршавин шесть с половиной лет не виделся с тремя родными детьми. Изменил поведение недавно, мозги у Андрея начали работать после 35 лет.