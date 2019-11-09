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Где футболистам искать мотивацию? Отвечаем Смолову

сегодня, 13:30

«Соккер.ру» зацепила фраза Федора, ведь он перекрутил слова Роналду и озвучил важнейший для российского футбола вопрос.

Чьи деньги получают футболисты?

Реплика о сложных поисках мотивации в Оренбурге после матча ЛЧ прозвучала из уст Смолова в интервью клубному журналу, никто слова не перекручивал. Кстати, Федор Михайлович против «Оренбурга» реализовал пенальти. Подвиг? Нет, единственный удар форварда за полный матч. 

Нападающий честно признался, что в 22-23 года вряд ли бы собрался в такой момент. Но в качестве примера, когда сам якобы оказался профессионалом, указывает игру, где в 29 лет ничего не показал. Сыграл средне, хуже, чем Мариу и Крыховяк. Не так активно, как 23-летний Баринов – тоже автор гола. Но проблему Федор Михайлович поднял важную

Звезды РПЛ, к сожалению, не адепты культа Роналду. У того всегда тяжелые тренировки, дневной сон, минимум алкоголя, правильная еда – Криштиану живет по расписанию. И накануне 35-летия Роналду предпочитает играть лишь важные матчи, ведь здоровье не железное и с середняками давно все доказал. Его банально берегут. 

А Смолов трактовал слова португальца иначе – смотрите, даже Криштиану не хватает мотивации. Вот где перекручивание, ведь Криштиану благодарен футболу, это его хлеб с черной икрой. Федору не понять, но люди работают, чтобы не умереть с голода, необходимо платить по счетам, арендовать жилье, детей растить, родителей лечить. 

Футбол – работа Смолова. За нее платят. Мотивация – отработать оплаченное. Тем более что в случае Федора это на 100 % средства обычных людей – зрителей и тех, кто пользуется услугами РЖД (всех вокруг, ведь грузовые перевозки отражены в ценах многих товаров). 

На «Локомотив» скидывается вся Россия, главный спонсор клуба – на 100 % государственная компания. Смолов работает в госсекторе. Как учитель или врач, только общественная польза от его труда выше (сарказм), а зарплата на капельку больше.  

В российском футболе многие игроки спрашивают себя: «Зачем корячится в Оренбурге, если деньги платят даже за плохую работу?» Задача успешного футбольного тренера в России – убедить 11 миллионеров, что им нельзя стараться лишь месяц накануне продолжения контракта. И плохо, что нет осознания, чьи деньги на их счетах – государственные. 

Для чего и для кого играют в футбол?

Также проблемой футболистов, многих руководителей клубов, арбитров или чиновников из РФС стала короткая память. Перечить самому себе – обычная практика. Есть великие забывчивые, как судья Егоров – по-разному трактует одинаковые эпизоды, или глава РПЛ Прядкин – не раз опровергал ранее им же сказанное. 

И Смолов туда же? Два года назад вице-капитан и надежда сборной России накануне ЧМ-18 в одном из интервью сказал, что для него поиск мотивации проблемой не является: 

Для меня деньги, тачки, покупки — это не то, ради чего я играю в футбол. В принципе, большой спорт был придуман для людей, и я играю для них.

Форвард обманул, раз фанатов в честном ответе 2019 года не упомянул? С другой стороны, и не надо играть для людей! Никто и никогда не бегает за мячом для вас – не верьте в чушь. Бегают разве за вашим одобрением и от вашей критики, и то не всегда. Например, шеф-повар в ресторане, где у вас романтический ужин, готовит не для вас, это его личное искусство. 

Хороший автослесарь чинит автомобиль для себя – ему интересно, плюс капусту стрижет. Сильные писатели пишут для себя – их лекарство, хирург кормит свой комплекс бога, спасая жизни. Мир держится на желании быть успешным и мечте реализоваться в том, что ему нравится. Человек, который спас сотни миллионов человек, изобрел вакцину не ради детей в Африке, а чтобы войти в историю.

Слова Смолова об игре пустые. Федор был бы крутым и стабильным форвардом, начни играть строго для себя. Паршивый повар плохо готовит, ведь ему плевать на качество блюда – читай, на профессионализм. Слабый актер колотит бабки, продукт на выходе не важен. Крутой футболист играет для себя. Ради личной победы. А плохому нужен повод для выхода на поле. 

Вы добровольно примыкаете к клубам, но там работают на себя. Самореализация – то, что нормальному человеку важно. Но некоторые футболисты не совсем профессионалы, а переоцененные кастрированным рынком семилетки-миллионеры. Для себя не играют, плевать на качество. Один Головин пока выехал в мир живой конкуренции, остальные только грозятся, но боятся.  

Только деньги не могут мотивировать?

Футболисты в РПЛ слишком быстро и легко выходят на высокий финансовый уровень. Соболев недавно сознался, что забил на футбол, получив первый жирный контракт. Свинский, но крайне популярный подход. А ведь у форварда примерно 40 касаний мяча за игру, от силы 20-25 пасов. Добавим удары – 50 действий не наберется. 

Смолов в прошлом сезоне сыграл 22 полных матча за «Локомотив», забил 7 мячей, сделал 2 ассиста. Его зарплата без премиальных указана в публичных источниках – 3.1 млн евро. Получается около 218 миллионов рублей в год, или почти 600 тысяч за день жизни. 

Если пересчитать на касания, то Федору заплатили минимум по 200 тысяч рублей за каждый контакт с мячом. Очевидно, мало за каждый неточный пас или удар, поэтому и возникает вопрос: как бедному человеку найти мотивацию в Оренбурге в 11 часов утра? 

Детей лимита закормили деньгами, финансы не мотивируют. Скажите, Озил такой же? Так он чемпион мира, АПЛ отличается от РПЛ тем, что там футбол – бизнес, профи больше, а здесь – государственное финансирование. Когда 200 тысяч рублей за касание, то жалоба на проблемы с мотивацией должна возмущать. Федор не зарабатывает для «Локомотива», как Роналду – для «Ювентуса». 

Заметьте, ремарка Смолова построена на перечне жалоб. На искусственный газон, время начала матча, разницу в атмосферах ЛЧ и РПЛ. Не жаловаться – редкий дар в российском футболе. Возьмите самого успешного – Дзюбу. Жаловался за год на арбитров, состав «Зенита», духоту, VAR, травмы, усталость, ангину. Еще состояние полей, злых журналистов, критиков, рыночную стоимость игроков «Лейпцига». 

Досталось оценкам эксперта Аршавина и последнему сезону «Игры престолов». Где-то Дзюба «пошутил», но подтекст один. Представляете, какие футболисты на самом деле нытики, принимающие лишь похвалу? Великий Смолов не может после ЛЧ мотивацию найти. А где голы и пасы Федора в главном еврокубке? Ни одного нет. 

Детей лимита уже не перевоспитать?

Кокорин и Мамаев, чтобы досрочно покинуть тюрьму, вели себя образцово. Но как поступают на свободе? Последовательностью не балуют. Федор Михайлович как-то сказал, что футболистам слишком много платят, но вряд ли так думает. 

Тот, кто считает зарплату слишком большой – выкладывается. Под ним бы земля горела, а на деле все иначе. Смолову скоро тридцать, а забил за карьеру всего 105 мячей. У Мбаппе в 20 лет статистика уже лучше, а уровень – на шесть голов выше. 

Будь у Смолова 720 голов и 1 000 матчей, как у Роналду, мог перебирать. Причем Криштиану тоже отругали за то заявление, хотя лично зарабатывает для «Ювентуса» деньги! А РПЛ 100 % футболистов не отрабатывают зарплаты, все клубы убыточные – нет реальных рекламных контрактов, все на разных дотациях.  

Лимитная система с государственным финансированием не привела к формированию профессионалов. Недооценка – давняя беда. Результаты видите в еврокубках и в таблице УЕФА, а сборная сейчас держится, поскольку Черчесов четко понимает эту слабость - смог компенсировать недостаток настроя против середняков. 

В клубах заставить сложнее. Например, Смолов считает, что у него нет проблем с мотивацией в ЛЧ, но ведь и голов нет! Не умеешь с «Оренбургами» - не получится против «Атлетико». Смолову доверяли, Смолова понимали, Смолову прощали. А ему сложно выкладываться на сто процентов, выполняя свою работу. И таких – большинство. 

Они - футболисты, значит, им автоматические все должны. Поля, условия, мотивацию, отдых, поощрение, понимание. В реальном мире все не так, Федор Михайлович. В реальном мире должен ты, самому себе для начала. Только отмена лимита и вложение огромных немалых сил и денег в современную систему подготовки может спасти. 

Детям – им внушить проще, важно с пеленок вдалбливать те мысли, что вкладывали в головы Роналду и компании. О том, что важно побеждать и себя полностью раскрыть. Сопляк Криштиану повторял, что станет лучшим в мире. А Федор юность потратил впустую. 

Спасибо Смолову за поднятие важного вопроса, но позор за непонимание базы. Футболисты живут с бюджета. Не главные, но тоже нахлебники. Уже это должно быть мотивацией – их непростой, но благодатный и интересный труд оплачен из карманов налогоплательщиков, которых не спросили, стоит ли вбухивать в год 58 миллиардов в клубы РПЛ

В районе 70 % трат – зарплата футболистов, примерно по 112 миллионов в год, или 9.4 миллиона в месяц на одного. Огромная зарплата - раз. Желание не стать в 35 лет пустым местом, потратив талант впустую – два. Игра на победу, спортивный интерес – три. Одобрение публики, любовь и обожание - четыре. У футболистов полно источников мотивации, которых у большинства никогда не будет. 

Людям часто не хватает счастья, особенно в странах, где не учат быть счастливым. И футбол иногда дарит радость, игрок может раскрасить чужую жизнь. Жаль, что многих российских футболистов легко описать одним словом - безответственные. Такие же они за полем, например, Аршавин шесть с половиной лет не виделся с тремя родными детьми. Изменил поведение недавно, мозги у Андрея начали работать после 35 лет. 

А Федор себя и пассажира в Краснодаре ночью в странной аварии чудом не убил, убежав с места ДТП. И на поле ответственность выносят редко – у Смолова много никаких матчей, потому Сёмин его и троллит. У взрослого человека, если ему повезло с интересной высокооплачиваемой работой – а футбол именно такой вид занятости, не возникает вопросов, где искать мотивацию. Работать полезно в кайф и ценой усталости. Но так мыслят взрослые, а футболисты взрослыми мужчинами являются реже, чем хотелось бы. 

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
   99 / 951
сегодня в 14:41
Автору респект. Отлично написал, в точку. А Смолов и Локо, как олицетворение большинства футболистов и клубов РПЛ.
Bom Bom
Bom Bom
   559 / 951
сегодня в 14:21
Получив первый "жирный" контракт, футболист теряет связь с реальностью. Он начинает думать, что все ништяки теперь будут его по дефолту, при этом не нужно отдавать себя работе на 100 %. Тут нужно перенимать опыт топовых чемпионатов Европы для решения проблемы.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   31 / 951
сегодня в 14:11
Смолов и др. они проф.спортсмены и если вдруг, не будет гос.финансирования, они всегда могут умерить свои аппетиты(ни кто из них, уже не пойдет на завод работать), найдутся клубы за рубежом(возможно частные, без гос.вливаний) которые смогут удовлетворить запросы. В общем даже без госбабла они не пропадут, жаловаться только больше станут))
pam06
pam06
   11 / 951
сегодня в 14:07
Когда прав - тогда прав автор. И не важно кто он... Хорошо и правильно сказано. И проблема эта общая для всех, не только "футболеров". Любить, уважать и показывать необходимо не что то в себе, а себя в чем то! Тогда и с мотивацией проблем не будет.
xajaks
xajaks ответил Ваня лучший
сегодня в 14:06
Всё в точку, только вместо фамилии Смолова можно поставить 50 других, вместо клуба Локо можно поставить Зенит, динамо, Ростов, Урал, Уфу, мордовиб, балтику и ещё 35. Пока не будет закона, запрещющего вкладывать бюджетные деньги в профессиональный футбол, толку не будет. Клубы должны быть частными с минимальным, не более 10% государственным участием.
цска забыл упомянуть...
Aris
Aris
   253 / 951
сегодня в 14:05
Эти люди не знают, что такое спорт и борьба за право быть первым! Бешеные деньги, особенно не подконтрольные нищему народу, разложили смысл справедливой борьбы, остались: цинизм, хамство и беззаконие!
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 13:58
Все по делу, наших футболеров надо отправить на завод за 10 тыщ пахать. И чинушню туда же.
nubom
nubom
   66 / 951
сегодня в 13:57
Ваня лучший
Ваня лучший
   7 / 951
сегодня в 13:54
Всё в точку, только вместо фамилии Смолова можно поставить 50 других, вместо клуба Локо можно поставить Зенит, динамо, Ростов, Урал, Уфу, мордовиб, балтику и ещё 35. Пока не будет закона, запрещющего вкладывать бюджетные деньги в профессиональный футбол, толку не будет. Клубы должны быть частными с минимальным, не более 10% государственным участием.
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