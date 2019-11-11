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Роналду уехал со стадиона до завершения матча с «Миланом»

сегодня, 08:59
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Ювентус» обыграл «Милан» в рамках 12-го тура Серии А.

Форвард хозяев Криштиану Роналду был заменен на 55-й минуте поединка. После этого футболист сразу отправился в раздевалку. Сообщается, что португалец уехал со стадиона, когда до финального свистка оставалось три минуты.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответил San Skra
   86 / 953
сегодня в 15:19
Закат карьеры?
Да. Потом Китай, MLS и "Спортинг".
San Skra
San Skra
   564 / 953
сегодня в 14:43
Закат карьеры?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   209 / 953
сегодня в 13:44
Спекся. Пора в МЛС перебираться.
Виссарионович
Виссарионович ответил Baggio R.
   40 / 953
сегодня в 12:57
Я так понимаю у него проблемы с формой, давит то что Месси хет-трики лупит и скоро вручение ЗМ, возраст делает свое дело и на самом деле у Роналду это последний шанс выиграть ЗМ. Если его отдадут Месси, это конечно будет скандал.
Baggio R.
Baggio R. ответил Виссарионович
   706 / 953
сегодня в 12:52
Как всегда, и нытьем, и катанием)
Виссарионович
Виссарионович ответил Baggio R.
   40 / 953
сегодня в 12:49
Не видел интервью его матери, о том что мафия не дает получить ее сыну больше золотых мячей?))) Каждый год накануне вручения ЗМ, в прессу начинается вброс, что Роналду самый замечательный на свете, опять показывали сколько он тратит на благотворительность и где он вырос...PR-щики...
Baggio R.
Baggio R. ответил Виссарионович
   706 / 953
сегодня в 12:45
Как Голлум: " Моя прелесть!"
wingback
wingback
   357 / 953
сегодня в 12:44
    Wolf77785
    Wolf77785
       184 / 953
    сегодня в 12:33
      КЭТиК
      КЭТиК
         239 / 953
      сегодня в 10:49
      Обиделся на смерть.
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2
         97 / 953
      сегодня в 10:46
      Плюнул в лицо гоббам и уехал
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         9 / 953
      сегодня в 10:23
      Его фамилия "Борзов", но скоро будет "Тихомиров"!!!
      milanetto10
      milanetto10
         598 / 953
      сегодня в 10:11
      у человека дома дела были просто)))
      obana777
      obana777
         151 / 953
      сегодня в 10:07
      Девочка Кристина обиделась. Заменили!
      cska plus
      cska plus
         12 / 953
      сегодня в 10:00
      Может поохо стало человеку.
      Roman Borovikov
      Roman Borovikov
         37 / 953
      сегодня в 09:54
      Обиделся, ведь не дают пенальти, а с игры забить не получается
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
         328 / 953
      сегодня в 09:40
      да 3 ему этот Ювентус, он в инстограмме больше денег поднимет))
      Виссарионович
      Виссарионович ответил Байкал-38.
         40 / 953
      сегодня в 09:32
      Да вертел он их всех, видно что человек эгоистичный, все для собственной выгоды.
      Он в одном интервью говорит что ему трофеи не нужны, главное командный результат, а потом говорит что ЗМ должен получить только он, потому что заслужил) Лицемерие.
      Байкал-38.
      Байкал-38.
         92 / 953
      сегодня в 09:26
      Это явное не уважение к клубу и болельщикам Ювентуса!
      Виссарионович
      Виссарионович
         40 / 953
      сегодня в 09:24
      Почему новости так медленно обновляются?
      Сарри пришел с букетом цветов и она(Кристина) его простила.
      Lewa2708
      Lewa2708
         366 / 953
      сегодня в 09:24
      Пора бы отвыкнуть от того, что ты незаменимый
      Конунг Рагнар
      Конунг Рагнар
         78 / 953
      сегодня в 09:04
      Опять истерика. Понимает, что ЗМ ему не светит с такой игрой
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