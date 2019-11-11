Роналду уехал со стадиона до завершения матча с «Миланом»

сегодня, 08:59

«Ювентус» обыграл «Милан» в рамках 12-го тура Серии А.

Форвард хозяев был заменен на 55-й минуте поединка. После этого футболист сразу отправился в раздевалку. Сообщается, что португалец уехал со стадиона, когда до финального свистка оставалось три минуты.