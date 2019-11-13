Кирьяков: «Потеря Баринова даже более ощутима, чем отсутствие Черышева»

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал потерю национальной командой полузащитников Дениса Черышева и Дмитрия Баринова из-за травм футболистов.
Черышев — важный футболист для сборной, но в последнее время он не всегда играл в квалификации Евро-2020 из-за различных повреждений. Поэтому на сегодня это не такая существенная потеря. Баринов же набрал отличную форму. Очень важно, насколько активно и агрессивно мы сможем сыграть против Бельгии в центре поля. Так что потеря Баринова даже более ощутима, чем отсутствие Черышева.