ГлавнаяНовости

Кирьяков: «Потеря Баринова даже более ощутима, чем отсутствие Черышева»

сегодня, 09:19

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал потерю национальной командой полузащитников Дениса Черышева и Дмитрия Баринова из-за травм футболистов.

Черышев — важный футболист для сборной, но в последнее время он не всегда играл в квалификации Евро-2020 из-за различных повреждений. Поэтому на сегодня это не такая существенная потеря. Баринов же набрал отличную форму. Очень важно, насколько активно и агрессивно мы сможем сыграть против Бельгии в центре поля. Так что потеря Баринова даже более ощутима, чем отсутствие Черышева.
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Караваев: «Мне комфортнее играть на правом фланге обороны»
Сегодня, 13:42 Комментарии1
Мостовой: «Я и многие другие сразу приехали бы, если бы позвал „Спартак“»
Сегодня, 13:18 Комментарии7
Мостовой раскритиковал Тедеско за поведение во время матчей
Сегодня, 12:33 Комментарии8
Егорычев рассказал про свой жизненный опыт после перехода в «Урал»
Сегодня, 11:05 Комментарии2
Свищев: «Контролировать расход средств от продажи пива будет Минспорт»
Сегодня, 11:00 Комментарии7
Президент «Оренбурга»: «Не получали предложений по Федотову от „Сочи“»
Сегодня, 10:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   8 / 895
сегодня в 13:29
Врядли это так.
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 895
сегодня в 09:51
Черышев уже доказал свою значимость игрой, а Баринову еще предстоит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100