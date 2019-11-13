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Нигматуллин: «Сейчас нет никаких претензий к вратарскому цеху в сборной»

сегодня, 09:10

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал слухи о возможном возвращении в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Призываю не спекулировать на эту тему. Гильерме отыграл весь отборочный цикл, провел его хорошо и заслужил место первого номера. Понятно, что этот статус нужно постоянно подтверждать, но зачем сейчас создавать такую шумиху? Акинфеев уже сказал свое слово, принял решение, и в национальной команде играют другие футболисты. Сейчас нет никаких претензий к вратарскому цеху, по крайней мере в играх за сборную. В том, что кто-то сомневается в профессиональных качествах Гильерме, ничего хорошего нет и не будет.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   8 / 895
сегодня в 13:33
У Гили есть ляпы но у кого их нет.
Знатог
Знатог
   249 / 895
сегодня в 11:11
Вратари у нас работают в цехе, а тренируются и играют в свободное время, без отрыва от производства. Поэтому и результаты не очень.
mihaluch
mihaluch
   93 / 895
сегодня в 10:29
Гиля конечно не гений, но пока играет нормально.
time out
time out
   44 / 895
сегодня в 09:21
Клоунов маловато во вратарском цехе.
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