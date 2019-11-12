Бывший тренер Акинфеева: «Любое решение Игоря нужно уважать»

Бывший тренер вратаря ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал новость о том, что Акинфеев не хочет возвращаться в национальную команду.

Мы сейчас можем говорить, рассуждать... Но последнее слово за Игорем. Только от него зависит, вернется он в сборную или нет. Любое его решение нужно уважать. Другого варианта я не вижу. Понял его, когда он завершил выступления за сборную. Знал про травмы, про то, что ему стало тогда уже тяжело работать на два фронта.

Когда ты пашешь в таком режиме, то соответственно сокращается твоя футбольная карьера... Игорь уже не тот мальчик, про которого мы когда-то говорили. Настоящий мужчина, лучший вратарь России, который установил рекорды, на него равняются. Станислав Саламыч (Черчесов — Прим.) — из вратарской семьи, все понимает. Как они решат, договорятся или нет? Это опять же вопрос не ко мне.