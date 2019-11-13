ГлавнаяНовости

Мияилович дисквалифицирован на две игры за фол на Понсе

сегодня, 15:25
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисквалификации защитника «Крыльев Советов» Срджана Мияиловича за грубый фол в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака».

Игрок «Крыльев» Мияилович дисквалифицирован на две игры за агрессивное поведение.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Зенит» оштрафован за использование пиротехники болельщиками
Сегодня, 15:55 Комментарии11
«Крылья» оштрафованы на 100 тыс. рублей по итогам встречи со «Спартаком»
Сегодня, 15:20 Комментарии6
ОфициальноКДК дисквалифицировал Ганчаренко на 2 матча
Сегодня, 15:11 Комментарии101
Ганчаренко прибыл на заседание КДК РФС
Сегодня, 12:14 Комментарии19
Лэмпард ввел денежные штрафы в «Челси»
Вчера, 20:34 Комментарии16
Стерлинга исключили из состава сборной Англии из-за ссоры
Вчера, 10:00 Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ziborock
ziborock ответил makkie
   2 / 890
сегодня в 19:04
Жаль, что КДК упорно не хочет дисквалифицировать игроков за грубость, если судья не показал им красную кварточку в матче. Азмун за два своих фола на 5-6 матчей бы отъехал. Не первая грубость со стороны иранца. Но все сходит с рук(
Тоже удивило что к Азмуну никаких санкций не было. А ведь там серьезней было чем у Кокорина с Паком! Видимо в Зените все блатные!)
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   211 / 890
сегодня в 16:30
Если по Букве Закона— то сурово и справедливо!
Если по человечески, то нарушение было, за которое можно было показать только Жёлтую Карточку и разбежаться! Ибо бывают куда грязнее и грубее подкаты, в которых с ногами вырывают мяч— но трактуют сыграл чисто, сначала в мяч, а потом в ноги/голеностоп!
Считаю, что подобные нарушения (подкаты сзади и сбоку нужно наказывать Красной Карточкой), а то получается « Украл курицу— дают 7 лет, убил человека — штраф 500.000 рублей)
makkie
makkie
   17 / 890
сегодня в 16:10
Жаль, что КДК упорно не хочет дисквалифицировать игроков за грубость, если судья не показал им красную кварточку в матче.
Азмун за два своих фола на 5-6 матчей бы отъехал. Не первая грубость со стороны иранца. Но все сходит с рук(
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   388 / 890
сегодня в 15:44
Формулировка забавная - за агрессивное поведение. Видимо, Азмун было максимально вежливый и корректный, никакой агрессии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100