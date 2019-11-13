Мияилович дисквалифицирован на две игры за фол на Понсе

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисквалификации защитника «Крыльев Советов» Срджана Мияиловича за грубый фол в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака».
Игрок «Крыльев» Мияилович дисквалифицирован на две игры за агрессивное поведение.
|Спартак2 : 0Крылья Советов
|Матч завершен
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисквалификации защитника «Крыльев Советов» Срджана Мияиловича за грубый фол в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака».
Игрок «Крыльев» Мияилович дисквалифицирован на две игры за агрессивное поведение.
Если по человечески, то нарушение было, за которое можно было показать только Жёлтую Карточку и разбежаться! Ибо бывают куда грязнее и грубее подкаты, в которых с ногами вырывают мяч— но трактуют сыграл чисто, сначала в мяч, а потом в ноги/голеностоп!
Считаю, что подобные нарушения (подкаты сзади и сбоку нужно наказывать Красной Карточкой), а то получается « Украл курицу— дают 7 лет, убил человека — штраф 500.000 рублей)
Если по человечески, то нарушение было, за которое можно было показать только Жёлтую Карточку и разбежаться! Ибо бывают куда грязнее и грубее подкаты, в которых с ногами вырывают мяч— но трактуют сыграл чисто, сначала в мяч, а потом в ноги/голеностоп!
Считаю, что подобные нарушения (подкаты сзади и сбоку нужно наказывать Красной Карточкой), а то получается « Украл курицу— дают 7 лет, убил человека — штраф 500.000 рублей)
Азмун за два своих фола на 5-6 матчей бы отъехал. Не первая грубость со стороны иранца. Но все сходит с рук(
Азмун за два своих фола на 5-6 матчей бы отъехал. Не первая грубость со стороны иранца. Но все сходит с рук(