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КДК дисквалифицировал Ганчаренко на 2 матча

сегодня, 15:11

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко.

Как известно, по результатам рассмотрения материалов СМИ, КДК возбудил дело об оскорбительном поведении тренера ЦСКА в адрес официальных лиц матча. В понедельник КДК получил рапорты от всех судей матча, где был описан эпизод со всеми выражениями. Ганчаренко сам был на заседании, объяснил ситуацию и своё эмоциональное состояние, которое было связано с работой судебного корпуса. При этом он сказал о том, что такое поведение для главного тренера недопустимо. Ганчаренко извинился.

КДК принял решение дисквалифицировать Ганчаренко на два матча чемпионата России, один матч — реальная дисквалификация, один — условная, плюс оштрафовать на 100 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона.

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Любимец
Любимец ответил Leha-ha50
   733 / 890
сегодня в 18:56
Сегодня на заседании комитета Григорьянц заявил следующее: «По результатам рассмотрения материалов СМИ КДК возбудил дело о поведении Гончаренко в адрес официальных лиц. В статье, по которой возбуждено дело, мы говорим об использовании ненормативной лексики. Виктор Михайлович лично присутствовал на заседании и объяснил свое поведение эмоциональным состоянием, связанным с ошибками судейского корпуса. При этом Гончаренко заявил, что такое поведение недопустимо для главного тренера и публичного лица. Мы приняли во внимание извинения Гончаренко в СМИ и на заседании. Гончаренко оштрафован на 2 матча, из них 1 — реальный, 1 — условный. Также Гончаренко оштрафован на 100 тысяч рублей, кроме того, мы установили для него испытательный срок до конца сезона». Позже мы дозвонились до Григорьянца, чтобы задать ему дополнительные вопросы. — Получается, Гончаренко наказали так же, как и Семака, который назвал судей «козлами». Почему решили приравнять действия тренеров? — первый вопрос Григорьянцу. — Я на эту тему вам отвечать не могу. — Почему? — Это конфиденциальная информация. Гончаренко наказан по первому пункту 95-й статьи дисциплинарного регламента «Оскорбительное поведение с использованием ненормативной лексики». — Разве Гончаренко кого-то оскорбил? Разве назвал неприличным словом судью Васильева? — Объясняю. Откройте дисциплинарный регламент. Там четко написано — использование ненормативной лексики, оскорбление и оскорбительные жесты. Выходит, три составляющие данной статьи, три признака! У Семака было оскорбление — слово «козлы». — А у Гончаренко? — Оскорбление не было. Речь идет об использовании ненормативной лексики. — Глобально вы не считаете, что использование Гончаренко ненормативной лексики — это скорее административное решение, а не предмет для рассмотрение на КДК? — Нет, не считаю. Это статья дисциплинарного регламента. Часть первая статьи 95. — Ну тогда чуть ли не каждого футболиста можно дисквалифицировать на два матча за их реакцию на поле на решение судей? По губам, по телекартинке уж точно можно прочитать, какие слова они используют... — Если вы умеете читать по губам, то вы удивительный человек. — Но ведь порой четко слышна ненормативная лексика. — В данном случае имеет место дисциплинарное нарушение со стороны Гончаренко. Мы его рассмотрели в соответствии с рапортом судей. Все три судьи написали рапорты. — Что указали судьи? Они же не написали, что Гончаренко их оскорблял? — Совершенно верно. Оскорблений, по их данным, не было. Но в разговоре с судьями была использована ненормативная лексика. Что по закону непозволительно. — Могли ли Гончаренко наказать строже? — Без комментариев. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. (Крылов)
Предложение сделать лицо попроще - это хамство, граничащее с оскорблением личности!
OLESOCC
OLESOCC
   151 / 890
сегодня в 18:55
Я хочу кдк дискв-ать!. Как это сделать?!.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   37 / 890
сегодня в 18:46
А что с судьей, его дисквалифицировать будут?
Санчо Панса
Санчо Панса
   94 / 890
сегодня в 18:40
Ну что же, спортивную этику еще никто не отменял. Тем более, что Виктор Михайлович все это прекрасно понимал! Впрочем, его нельзя назвать хамоватым человеком. В нынешней ситуации вполне можно и сорваться....
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Nikola45
   104 / 890
сегодня в 18:32
Как всегда! Московский КДК к московской команде более лоялен! Семак одно слово сказал и то не матом! А тут Витя разразился эпитетами что не унять было! )) Мне интересно почему молчит наш поборник нравственности Ванюшка Прекрасный! Почему не ругает Витю? )))
рука руку моет
Nikola45
Nikola45
   68 / 890
сегодня в 18:23
Как всегда! Московский КДК к московской команде более лоялен! Семак одно слово сказал и то не матом! А тут Витя разразился эпитетами что не унять было! )) Мне интересно почему молчит наш поборник нравственности Ванюшка Прекрасный! Почему не ругает Витю? )))
Miha
Miha
сегодня в 18:19
Ну этого стоило ожидать. Но оно того стоило☝️💪
Zeychba
Zeychba
   178 / 890
сегодня в 18:13
То есть Семака условно на матч, а Гончаренко условно и еще + один матч реальной дисквы, все честно и логично, ведь Гончаренко не Зенит тренирует.
морозз
морозз
   34 / 890
сегодня в 18:12
Бред какой то, скоро судьи будут объявлять основу каждой команды, ну кроме бомжей! Мат это достояние русского народа, веками выражавшее мнение по поводу беспредела именно такими словами! Долой продажный РФС и КДК, свободу Ганчаренко и всем пострадавшим от этаких действий судейского корпуса!
RIR68
RIR68
   308 / 890
сегодня в 18:02
ну и козлы!!!
shlomo
shlomo
   250 / 890
сегодня в 18:00
Это не мат...это для связи слов в предложении ...и чтобы дошло до адресата
Hypnoz
Hypnoz
   231 / 890
сегодня в 17:59
Если человек хам, то это уже навсегда ! Штрафуй не штрафуй...
Морозовский
Морозовский
   4 / 890
сегодня в 17:56
Правда в нашем футболе дорого стоит. Ещё и извиняться за неё надо.
dok66
dok66
   516 / 890
сегодня в 17:54
А кушать хочется всем . Ненормативная лексика конечно не в публичном месте
SHMEL
SHMEL
   160 / 890
сегодня в 17:54
Только подтвердили свою козлиную сущность...
cska1948
cska1948
   76 / 890
сегодня в 17:51
Слуцкий: если человек арбитр — его уже можно бить

Глядя на судейство в текущем чемпионате разве скажешь, что Слуцкий был не прав?
armeec_♞
armeec_♞ ответил iri13
   267 / 890
сегодня в 17:45
Да не вопрос.....рука Питера?)))))
пади знай. но руковд.как не крути Питерское. или нет?
kоrn3512.
kоrn3512. ответил FCSM всегда первый
   259 / 890
сегодня в 17:43
Смотри, поаккуратней, а то за сепаратизм притянут)
VAN ARM
VAN ARM
   281 / 890
сегодня в 17:40
уроды! их самих разогнать вместе с корпусом бомже-судей.!!!!!! где наказания судьям которые поганят футбол своим присутствием и действиями. гнил одна!!! гниль думаю что питерская-там климат располагает!!!!!!!!!!!
Sergey Z
Sergey Z
   125 / 890
сегодня в 17:40
А где видео доказательства? Включите VAR!!!
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Рожден в СССР
   133 / 890
сегодня в 17:38
у них россиян нет
все россияне были в амкаре.ах он распался?какая жалость.плак плак
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Армейская душа
   104 / 890
сегодня в 17:32
А - вот как в спартаке так учат не материться! По свиньям не заметно, что помогает
у них россиян нет
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил FCSM всегда первый
   104 / 890
сегодня в 17:32
Весь Зенит с Вилковой надо дисквалифицировать
вот так все у вас , нет кухарки имеют дворника
Армейская душа
Армейская душа ответил time out
   60 / 890
сегодня в 17:31
Вот это вставила КДК бульбашу клизму! Так и материться отучат.
А - вот как в спартаке так учат не материться! По свиньям не заметно, что помогает
FCSM всегда первый
FCSM всегда первый
   650 / 890
сегодня в 17:28
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец ответил Serg_Diamond
       133 / 890
    сегодня в 17:27
    Враги всегда радуются когда тебе плохо. Если они радуются дисквалификации тренера соперника, значит он все же тренер, а не физрук.
    я особой радости тут не у кого не вижу кроме пары человек,не надо выдумывать
    time out
    time out
       42 / 890
    сегодня в 17:23
    Вот это вставила КДК бульбашу клизму! Так и материться отучат.
    kоrn3512.
    kоrn3512.
       259 / 890
    сегодня в 17:22
    Картофельной гопоте, подзатыльник прилетел смачный)) За метлой своей надо следить, если конечно с Газпромом не подвязан))
    EAGinLE
    EAGinLE
       102 / 890
    сегодня в 17:15
    Это не долго.
    beefs
    beefs
       193 / 890
    сегодня в 17:14
    с каждым туром все интереснее...
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