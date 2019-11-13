КДК дисквалифицировал Ганчаренко на 2 матча

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении главного тренера ЦСКА .

Как известно, по результатам рассмотрения материалов СМИ , КДК возбудил дело об оскорбительном поведении тренера ЦСКА в адрес официальных лиц матча. В понедельник КДК получил рапорты от всех судей матча, где был описан эпизод со всеми выражениями. Ганчаренко сам был на заседании, объяснил ситуацию и своё эмоциональное состояние, которое было связано с работой судебного корпуса. При этом он сказал о том, что такое поведение для главного тренера недопустимо. Ганчаренко извинился.