КДК дисквалифицировал Ганчаренко на 2 матча

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко.
Как известно, по результатам рассмотрения материалов СМИ, КДК возбудил дело об оскорбительном поведении тренера ЦСКА в адрес официальных лиц матча. В понедельник КДК получил рапорты от всех судей матча, где был описан эпизод со всеми выражениями. Ганчаренко сам был на заседании, объяснил ситуацию и своё эмоциональное состояние, которое было связано с работой судебного корпуса. При этом он сказал о том, что такое поведение для главного тренера недопустимо. Ганчаренко извинился.
КДК принял решение дисквалифицировать Ганчаренко на два матча чемпионата России, один матч — реальная дисквалификация, один — условная, плюс оштрафовать на 100 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона.
Позже мы дозвонились до Григорьянца, чтобы задать ему дополнительные вопросы.
— Получается, Гончаренко наказали так же, как и Семака, который назвал судей «козлами». Почему решили приравнять действия тренеров? — первый вопрос Григорьянцу.
— Я на эту тему вам отвечать не могу.
— Почему?
— Это конфиденциальная информация. Гончаренко наказан по первому пункту 95-й статьи дисциплинарного регламента «Оскорбительное поведение с использованием ненормативной лексики».
— Разве Гончаренко кого-то оскорбил? Разве назвал неприличным словом судью Васильева?
— Объясняю. Откройте дисциплинарный регламент. Там четко написано — использование ненормативной лексики, оскорбление и оскорбительные жесты. Выходит, три составляющие данной статьи, три признака! У Семака было оскорбление — слово «козлы».
— А у Гончаренко?
— Оскорбление не было. Речь идет об использовании ненормативной лексики.
— Глобально вы не считаете, что использование Гончаренко ненормативной лексики — это скорее административное решение, а не предмет для рассмотрение на КДК?
— Нет, не считаю. Это статья дисциплинарного регламента. Часть первая статьи 95.
— Ну тогда чуть ли не каждого футболиста можно дисквалифицировать на два матча за их реакцию на поле на решение судей? По губам, по телекартинке уж точно можно прочитать, какие слова они используют...
— Если вы умеете читать по губам, то вы удивительный человек.
— Но ведь порой четко слышна ненормативная лексика.
— В данном случае имеет место дисциплинарное нарушение со стороны Гончаренко. Мы его рассмотрели в соответствии с рапортом судей. Все три судьи написали рапорты.
— Что указали судьи? Они же не написали, что Гончаренко их оскорблял?
— Совершенно верно. Оскорблений, по их данным, не было. Но в разговоре с судьями была использована ненормативная лексика. Что по закону непозволительно.
— Могли ли Гончаренко наказать строже?
— Без комментариев.
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- Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. (Крылов)
Позже мы дозвонились до Григорьянца, чтобы задать ему дополнительные вопросы.
— Получается, Гончаренко наказали так же, как и Семака, который назвал судей «козлами». Почему решили приравнять действия тренеров? — первый вопрос Григорьянцу.
— Я на эту тему вам отвечать не могу.
— Почему?
— Это конфиденциальная информация. Гончаренко наказан по первому пункту 95-й статьи дисциплинарного регламента «Оскорбительное поведение с использованием ненормативной лексики».
— Разве Гончаренко кого-то оскорбил? Разве назвал неприличным словом судью Васильева?
— Объясняю. Откройте дисциплинарный регламент. Там четко написано — использование ненормативной лексики, оскорбление и оскорбительные жесты. Выходит, три составляющие данной статьи, три признака! У Семака было оскорбление — слово «козлы».
— А у Гончаренко?
— Оскорбление не было. Речь идет об использовании ненормативной лексики.
— Глобально вы не считаете, что использование Гончаренко ненормативной лексики — это скорее административное решение, а не предмет для рассмотрение на КДК?
— Нет, не считаю. Это статья дисциплинарного регламента. Часть первая статьи 95.
— Ну тогда чуть ли не каждого футболиста можно дисквалифицировать на два матча за их реакцию на поле на решение судей? По губам, по телекартинке уж точно можно прочитать, какие слова они используют...
— Если вы умеете читать по губам, то вы удивительный человек.
— Но ведь порой четко слышна ненормативная лексика.
— В данном случае имеет место дисциплинарное нарушение со стороны Гончаренко. Мы его рассмотрели в соответствии с рапортом судей. Все три судьи написали рапорты.
— Что указали судьи? Они же не написали, что Гончаренко их оскорблял?
— Совершенно верно. Оскорблений, по их данным, не было. Но в разговоре с судьями была использована ненормативная лексика. Что по закону непозволительно.
— Могли ли Гончаренко наказать строже?
— Без комментариев.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. (Крылов)