Кин извинился перед главным тренером «Эвертона» за нарушение правил клуба

Форвард «Эвертона» Моизе Кин принес извинения главному тренеру «ирисок» Марку Силве и игрокам мерсисайдцев за опоздание на командное собрание перед встречей с «Саутгемптоном». Как сообщают английские СМИ, из-за этого нарушения правил клуба нападающего оставили вне заявки на матч со «святыми».
Это было второе опоздание Кина на командное собрание с того времени, как он присоединился к «Эвертону» прошлым летом. Силва решил наказать футболиста и оставил его вне заявки на матч.
Отметим, что ранее наставник «Эвертона» высказался о травмированном полузащитнике команды Андре Гомеше. Силва сообщил о возможных сроках возвращения футболиста на поле.