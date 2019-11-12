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Кин извинился перед главным тренером «Эвертона» за нарушение правил клуба

сегодня, 08:23

Форвард «Эвертона» Моизе Кин принес извинения главному тренеру «ирисок» Марку Силве и игрокам мерсисайдцев за опоздание на командное собрание перед встречей с «Саутгемптоном». Как сообщают английские СМИ, из-за этого нарушения правил клуба нападающего оставили вне заявки на матч со «святыми».

Это было второе опоздание Кина на командное собрание с того времени, как он присоединился к «Эвертону» прошлым летом. Силва решил наказать футболиста и оставил его вне заявки на матч.

Отметим, что ранее наставник «Эвертона» высказался о травмированном полузащитнике команды Андре Гомеше. Силва сообщил о возможных сроках возвращения футболиста на поле.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   234 / 928
сегодня в 09:00
Это от общего бескультурья футболистов происходит.
cska plus
cska plus
   11 / 928
сегодня в 08:35
Всё, обвинит Силву в расизме.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   167 / 928
сегодня в 08:34
Опоздал и сразу в не заявке, Кристинка оскорбила тренера, поставила ни во что клуб и болельщиков и ничего руководство клуба и тренер на коленях ещё прощение просить будут.
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