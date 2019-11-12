Кин извинился перед главным тренером «Эвертона» за нарушение правил клуба

сегодня, 08:23

Форвард «Эвертона» принес извинения главному тренеру «ирисок» и игрокам мерсисайдцев за опоздание на командное собрание перед встречей с «Саутгемптоном». Как сообщают английские СМИ , из-за этого нарушения правил клуба нападающего оставили вне заявки на матч со «святыми».

Это было второе опоздание Кина на командное собрание с того времени, как он присоединился к «Эвертону» прошлым летом. Силва решил наказать футболиста и оставил его вне заявки на матч.

Отметим, что ранее наставник «Эвертона» высказался о травмированном полузащитнике команды . Силва сообщил о возможных сроках возвращения футболиста на поле.