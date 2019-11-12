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Лэмпард ввел денежные штрафы в «Челси»

вчера, 20:34

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ввел денежные штрафы для игроков команды.

За опоздание на тренировку предусмотрен штраф в размере 20 тысяч фунтов стерлингов. На 10 тысяч фунтов игрока оштрафуют, если он не сообщит о болезни перед выходным или за 1,5 часа до начала тренировки. За опоздание на командные собрания за каждую минуту игрок будет оштрафован на 500 фунтов.

Ранее стало известно, за что штрафуют в «Реале».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   116 / 907
вчера в 23:26
Не реализованный выход 1*1 штраф 300 000, не забитый пенальти 500 000, штрафной - 50 000. Если не попал в основу значит волонтёр на неделю,на следующей не попал ещё раз филонтроп.
Чукотка благодарна Лэмпсу за финансовые вливания в этот регион.
Медив
Медив ответил 25процентный клоун
   71 / 907
вчера в 23:16
Похоже Челси закончился
Только начался. А вот соперники скоро закончатся:)
obana777
obana777
   81 / 907
вчера в 21:26
Не получается ударить по мозгам, ударил по финансам. Это быстрее доходит.
ДАША Д
ДАША Д
   212 / 907
вчера в 21:10
Офигеть.
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 907
вчера в 21:00
Похоже Челси закончился
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
   500 / 907
вчера в 20:58
Дисциплина должна быть во всём!
Groove000
Groove000 ответил Месси-28-5
   39 / 907
вчера в 20:55
Браво, Фрэнк. Отличный игрок в прошлом. Хороший тренер сейчас. Прекрасный топ-тренер в будущем, в скором будущем. Интеллект у старшего тренера команды - редкость. Такой интеллект, как у Лэмпарда-эксклюзив: Ведущий полузащитник футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард прошел тест, определяющий коэффициент интеллекта (IQ-тест), набрал более 150 баллов и получил оценку «гений или почти гений». Эксперт, проводивший проверку игроков «Челси», признался, что Лэмпард набрал больше баллов, чем он сам. На втором месте Джон Терри. Удачи, Фрэнк Лэмпард.
Терри на втором? Удивительно))
Месси-28-5
Месси-28-5
   160 / 907
вчера в 20:51
Браво, Фрэнк. Отличный игрок в прошлом. Хороший тренер сейчас. Прекрасный топ-тренер в будущем, в скором будущем. Интеллект у старшего тренера команды - редкость. Такой интеллект, как у Лэмпарда-эксклюзив:

Ведущий полузащитник футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард прошел тест, определяющий коэффициент интеллекта (IQ-тест), набрал более 150 баллов и получил оценку «гений или почти гений». Эксперт, проводивший проверку игроков «Челси», признался, что Лэмпард набрал больше баллов, чем он сам.

На втором месте Джон Терри.

Удачи, Фрэнк Лэмпард.
Сантус
Сантус
   46 / 907
вчера в 20:44
Не хило.В Реале в этом смысле просто санаторий ВЦСПС....:)
Don trambon
Don trambon
   100 / 907
вчера в 20:36
Норм расценочки.
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