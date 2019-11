Лэмпард ввел денежные штрафы в «Челси»

Главный тренер «Челси» ввел денежные штрафы для игроков команды.

За опоздание на тренировку предусмотрен штраф в размере 20 тысяч фунтов стерлингов. На 10 тысяч фунтов игрока оштрафуют, если он не сообщит о болезни перед выходным или за 1,5 часа до начала тренировки. За опоздание на командные собрания за каждую минуту игрок будет оштрафован на 500 фунтов.

Ранее стало известно, за что штрафуют в «Реале».

— £20,000 if you're late for training

— £500 for ever minute you're late for a team meeting



A list of fines Frank Lampard has implemented at Chelsea. pic.twitter.com/EyNTrGtdxW