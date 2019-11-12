Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ввел денежные штрафы для игроков команды.
За опоздание на тренировку предусмотрен штраф в размере 20 тысяч фунтов стерлингов. На 10 тысяч фунтов игрока оштрафуют, если он не сообщит о болезни перед выходным или за 1,5 часа до начала тренировки. За опоздание на командные собрания за каждую минуту игрок будет оштрафован на 500 фунтов.
Ранее стало известно, за что штрафуют в «Реале».
— £20,000 if you're late for training— FourFourTweet (@FourFourTweet) 12 ноября 2019 г.
— £500 for ever minute you're late for a team meeting
A list of fines Frank Lampard has implemented at Chelsea. pic.twitter.com/EyNTrGtdxW
Чукотка благодарна Лэмпсу за финансовые вливания в этот регион.
Чукотка благодарна Лэмпсу за финансовые вливания в этот регион.
Ведущий полузащитник футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард прошел тест, определяющий коэффициент интеллекта (IQ-тест), набрал более 150 баллов и получил оценку «гений или почти гений». Эксперт, проводивший проверку игроков «Челси», признался, что Лэмпард набрал больше баллов, чем он сам.
На втором месте Джон Терри.
Удачи, Фрэнк Лэмпард.
Ведущий полузащитник футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард прошел тест, определяющий коэффициент интеллекта (IQ-тест), набрал более 150 баллов и получил оценку «гений или почти гений». Эксперт, проводивший проверку игроков «Челси», признался, что Лэмпард набрал больше баллов, чем он сам.
На втором месте Джон Терри.
Удачи, Фрэнк Лэмпард.