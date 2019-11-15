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Гвардиола: «Рано или поздно я возглавлю сборную»

сегодня, 12:15

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в качестве наставника национальной сборной:

Мне бы хотелось стать тренером сборной, это правда. Однажды это случится, потому что я хотел бы участвовать в рабочем процессе каждые три дня, но в более спокойном режиме: например, больше играть в гольф, сейчас у меня нет на это времени.

Рано или поздно это произойдет, если у меня появится шанс поработать с национальной сборной, если одна из них постучится в мою дверь.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может вернуться в «Баварию»

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Все комментарии
abramjan
abramjan
   193 / 863
сегодня в 14:18
Хосепка который в своей жизни ничего кроме мешков не тренеровал завел разговор о сборной)))...речь о сборной балета?..или сборной тики таки?)))
311
311 ответил VIPded
   214 / 863
сегодня в 14:12
Узнал, что Китай вакантен?)))
Он в Китай не поедет, ему нужна самая сильная сборная, чтобы ходить и понтоваться!)
obana777
obana777
   60 / 863
сегодня в 13:36
Правильно, чтобы чаще играть в гольф, надо быть тренером сборной! Может вообще уйти в гольф?
cska plus
cska plus
   7 / 863
сегодня в 13:21
Наверное хочет возглавить сборную Барселоны но этого не будет а Испанию ему не дадут.
cska plus
cska plus
   7 / 863
сегодня в 13:20
Зачем тебе это нужно.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   146 / 863
сегодня в 13:00
Будет первым тренером независимой Каталонии.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   71 / 863
сегодня в 12:39
Сборную Аргентины
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   247 / 863
сегодня в 12:28
Заскучает он там.
VIPded
VIPded
   66 / 863
сегодня в 12:25
Узнал, что Китай вакантен?)))
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