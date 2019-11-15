Гвардиола: «Рано или поздно я возглавлю сборную»

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в качестве наставника национальной сборной:

Мне бы хотелось стать тренером сборной, это правда. Однажды это случится, потому что я хотел бы участвовать в рабочем процессе каждые три дня, но в более спокойном режиме: например, больше играть в гольф, сейчас у меня нет на это времени.

Рано или поздно это произойдет, если у меня появится шанс поработать с национальной сборной, если одна из них постучится в мою дверь.