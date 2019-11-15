Безус: «Приятно, что я хотя бы на короткое время надел капитанскую повязку»

Полузащитник сборной Украины , забивший единственный гол в товарищеском матче против команды Эстонии, поделился впечатлениями от игры.

Мне очень приятно, что я хотя бы на короткое время надел капитанскую повязку нашей сборной. Так сложились обстоятельства, что на тот момент я остался самым старшим на поле. Это просто фантастика, и яркие впечатления останутся в моей памяти надолго.

Сегодня наигрывалось много новых связей, и тренеры ставили задачу сыграть качественно, как и всегда. Взаимодействовали мы довольно неплохо, но иногда не все получалось, ведь настоящей сыгранности между новыми исполнителями не хватало. Но главное, что мы выиграли, а уже тренеры в дальнейшем проанализируют наши действия и разберут все ошибки.