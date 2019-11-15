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Саутгейт после разгрома Черногории: «Англии еще есть над чем работать»

сегодня, 10:21
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия7 : 0Логотип футбольный клуб ЧерногорияЧерногорияМатч завершен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал разгромную победу над командой Черногории в отборе к Евро-2020.

Раньше мы испытывали проблемы с командами с более низким рейтингом, которые обороняются большими силами. Но у нас есть игроки, умеющие вскрывать подобную оборону.

Нам требуется действовать правильно на обоих концах поля. Мы позволили сопернику пару шансов, но этого не должно быть. Нам еще есть над чем работать при игре без мяча. Но мы прогрессируем.

В первом тайме качество атаки было отличным. Мы ожидали, что сможем возглавить группу, но нам удалось разбить соперников и выиграть матчи, которые раньше были проблематичными для сборной Англии.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 10:35
Вообще Гарет молодец.
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