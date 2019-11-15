Бывший спортивный директор «Милана»: «Гаттузо навязывали решение о составе»

Бывший спортивный директор «Милана» Массимо Мирабелли рассказал, что экс-наставнику «россонери» поступали указания от руководства, кого выпускать в стартовом составе:

«Владельцы мне сказали, что я могу выбрать Тухеля в качестве главного тренера клуба, но я сказал, что уже выбрал Гаттузо. Я потратил много дней, чтобы убедить их, что это был правильный выбор. В конце концов мне сказали, что в случае неудач мне придётся взять на себя всю ответственность, и, если всё пойдёт не так, мне придётся уйти.

Мне жаль, что Дженнаро так и не оказался полезен для „Милана“. Руководители клуба говорили ему, кого из игроков ставить в состав. Разве я виноват в его отставке?