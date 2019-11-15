Петржела: «Комличенко мне очень не нравится. У него нет скорости»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об игровых навыках форварда сборной России Николая Комличенко.
Думаю, Комличенко не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе. Я вижу игры Николая каждую неделю в чемпионате Чехии и могу сказать, что он мне очень не нравится.
Он высокий мощный парень, но у него нет скорости. Комличенко — форвард одного момента, ждет, пока мяч дойдет до него.
Отметим, что ранее Комличенко заявил, что его трансфер в «Спартак» был невозможен из-за неподходящего стиля для красно-белых.