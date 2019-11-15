Петржела: «Комличенко мне очень не нравится. У него нет скорости»

Бывший тренер «Зенита» поделился мнением об игровых навыках форварда сборной России .

Думаю, Комличенко не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе. Я вижу игры Николая каждую неделю в чемпионате Чехии и могу сказать, что он мне очень не нравится.

Он высокий мощный парень, но у него нет скорости. Комличенко — форвард одного момента, ждет, пока мяч дойдет до него.