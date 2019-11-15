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Петржела: «Комличенко мне очень не нравится. У него нет скорости»

сегодня, 11:30

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об игровых навыках форварда сборной России Николая Комличенко.

Думаю, Комличенко не способен сейчас составить конкуренцию Дзюбе. Я вижу игры Николая каждую неделю в чемпионате Чехии и могу сказать, что он мне очень не нравится.

Он высокий мощный парень, но у него нет скорости. Комличенко — форвард одного момента, ждет, пока мяч дойдет до него.

Отметим, что ранее Комличенко заявил, что его трансфер в «Спартак» был невозможен из-за неподходящего стиля для красно-белых. 

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Все комментарии
Gloomy59
Gloomy59
   392 / 864
сегодня в 12:39
А у Дзюбы скорость есть??????
cska plus
cska plus
   7 / 864
сегодня в 12:12
Наговаривает.
Миша Вилков
Миша Вилков
   17 / 864
сегодня в 11:49
Дерево растущее в питере вообще бесполезное. Только падать, да смотреть на карася с Вилковым может.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   30 / 864
сегодня в 11:38
Дерево вообще засыпает стоя в штрафной, так что сравнение неуместно.
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