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Кейн: «Хотели показать шоу в нашей тысячной игре. Нам это удалось»

сегодня, 10:47
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия7 : 0Логотип футбольный клуб ЧерногорияЧерногорияМатч завершен

Капитан сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над командой Черногории в отборочном раунде Евро-2020. Этот матч стал тысячным в истории национальной команды.

Мы проиграли в одном матче в группе и отреагировали на это очень хорошо. Мы выполнили свою работу и хотели показать шоу в нашей тысячной игре. Думаю, с пятью голами в первом тайме, нам это удалось.

Перед игрой мы говорили, что хотим забить много голов и успешно завершить квалификацию. Мы этого добились: 5:0 к перерыву — не могло быть ничего лучше. Мы сохранили ворота в неприкосновенности, забили еще пару мячей. Выступили отлично для тысячной игры.

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