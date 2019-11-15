Данило: «Сарри и Гвардиола во многом похожи»

Бразильский защитник «Ювентуса» Данило, недавно перешедший в туринский клуб из «Манчестер Сити», поделился мнением о главном тренере .

Сарри мыслит современно. Он поддерживает высокую линию обороны и требует от нас держать мяч. В этом плане для меня не было особых изменений. Сарри и Гвардиола во многом похожи, особенно в тщательном подходе к тактическим действиям игроков. Они подробно изучают соперника, чтобы предсказать его шаги в каждой ситуации.

В «Манчестер Сити» каждый шаг на поле был отлаженным. Сарри более гибкий, дает больше свободы игрокам. В любом случае, их модели очень похожи. Мне потребовалось два года, чтобы привыкнуть к Гвардиоле. Я думаю, нынешний «Ювентус» находится на правильном пути.