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Данило: «Сарри и Гвардиола во многом похожи»

сегодня, 11:57

Бразильский защитник «Ювентуса» Данило, недавно перешедший в туринский клуб из «Манчестер Сити», поделился мнением о главном тренере Маурицио Сарри.

Сарри мыслит современно. Он поддерживает высокую линию обороны и требует от нас держать мяч. В этом плане для меня не было особых изменений. Сарри и Гвардиола во многом похожи, особенно в тщательном подходе к тактическим действиям игроков. Они подробно изучают соперника, чтобы предсказать его шаги в каждой ситуации.

В «Манчестер Сити» каждый шаг на поле был отлаженным. Сарри более гибкий, дает больше свободы игрокам. В любом случае, их модели очень похожи. Мне потребовалось два года, чтобы привыкнуть к Гвардиоле. Я думаю, нынешний «Ювентус» находится на правильном пути.

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Все комментарии
feris1
feris1
   304 / 864
сегодня в 12:12
В каком месте они похожи?
cska plus
cska plus
   7 / 864
сегодня в 12:01
Данило не захотел никого обидеть но между курильщиком и Пепом разница как от нас до Марса.
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