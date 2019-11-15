Финляндия вышла на Евро, разгромив Лихтенштейн

Сборная Финляндии обыграла национальную команду Лихтенштейна в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020. Финны (18 очков) находятся на втором месте в таблице, лихтенштейнцы (2 балла) - последние.
Хельсинки, стадион Телия 5G Арена
Финляндия - Лихтенштейн 3:0 (1:0)
Голы: Туоминен 21, Пукки 64 (пенальти), Пукки 75
«Финляндия»: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюри, Пиринен, Лод, Спарв (Кауко 71), Камара, Soiri (Скрабб 78), Пукки (Карьялайнен 84), Туоминен
Главный тренер: Канерва Маркку.
«Лихтенштейн»: Бюхель, Брендле, Малин, Рехштайнер, Геппель, Бюхель, Мейер (Зеле 90+1), Хаслер, Польверино (Губзер 73), Саланович, Фрик
Главный тренер: Паурич Рене.
В предыдущей игре Финляндия разгромила Армению.
ждем группу Россия, Финляндия) и матч в Питере!
ждем группу Россия, Финляндия) и матч в Питере!