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Финляндия вышла на Евро, разгромив Лихтенштейн

сегодня, 21:49
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия3 : 0Логотип футбольный клуб ЛихтенштейнЛихтенштейнМатч завершен

Сборная Финляндии обыграла национальную команду Лихтенштейна в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020. Финны (18 очков) находятся на втором месте в таблице, лихтенштейнцы (2 балла) - последние.

Хельсинки, стадион Телия 5G Арена

Финляндия - Лихтенштейн 3:0 (1:0)
Голы: Туоминен 21, Пукки 64 (пенальти), Пукки 75

«Финляндия»: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюри, Пиринен, Лод, Спарв (Кауко 71), Камара, Soiri (Скрабб 78), Пукки (Карьялайнен 84), Туоминен
Главный тренер: Канерва Маркку.

«Лихтенштейн»: Бюхель, Брендле, Малин, Рехштайнер, Геппель, Бюхель, Мейер (Зеле 90+1), Хаслер, Польверино (Губзер 73), Саланович, Фрик
Главный тренер: Паурич Рене.

В предыдущей игре Финляндия разгромила Армению.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   65 / 859
сегодня в 22:03
Молодцы финны, футбольной страной стали.
Jake Sully
Jake Sully
   192 / 859
сегодня в 21:55
Даааааааааааа! НАКОНЕЦ-ТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ждем группу Россия, Финляндия) и матч в Питере!
kanuni
kanuni
   815 / 859
сегодня в 21:55
Молодцы суоми,желаю пройти как можно дальше
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