Норвегия разгромила Фарерские острова

Сборная Норвегии одержала победу над командой Фарерских островов в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Норвегия (14 очков) располагается на четвертом месте в своей группе, Фарерские острова (3 очка) - пятые.
Осло, стадион Уллеваал
Норвегия - Фарерские острова 4:0 (2:0)
Голы: Региниуссен 4, Фоссум 8, Серлот 62, Серлот 65
Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Региниуссен, Аэр, Алисами, Фоссум, Берге (Улвестад 84), Хенриксен (Дели 71), Сельнес, Серлот, Кинг (Эльюнусси 78)
Главный тренер: Лагербек Ларс.
Фарерские острова: Нильсен, Фэрё, Грегерсен, Ватнсдаль, Соренсен, Олсен, Балдвинссон, Йонссон, Ватнамар (Барталсстову 78), Эдмундссон (Ольсен 71), Бьярталид (Фредериксберг 71)
Главный тренер: Ольсен Ларс.
Предупреждения: Балдвинссон 42, Ольсен 86
В параллельном матче Финляндия одержала крупную победу над Лихтенштейном.