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Норвегия разгромила Фарерские острова

сегодня, 21:49
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия4 : 0Логотип футбольный клуб Фарерские островаФарерские островаМатч завершен

Сборная Норвегии одержала победу над командой Фарерских островов в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Норвегия (14 очков) располагается на четвертом месте в своей группе, Фарерские острова (3 очка) - пятые.

Осло, стадион Уллеваал

Норвегия - Фарерские острова 4:0 (2:0)
Голы: Региниуссен 4, Фоссум 8, Серлот 62, Серлот 65

Норвегия: Ярстейн, Эльабделлауи, Региниуссен, Аэр, Алисами, Фоссум, Берге (Улвестад 84), Хенриксен (Дели 71), Сельнес, Серлот, Кинг (Эльюнусси 78)
Главный тренер: Лагербек Ларс.

Фарерские острова: Нильсен, Фэрё, Грегерсен, Ватнсдаль, Соренсен, Олсен, Балдвинссон, Йонссон, Ватнамар (Барталсстову 78), Эдмундссон (Ольсен 71), Бьярталид (Фредериксберг 71)
Главный тренер: Ольсен Ларс.

Предупреждения: Балдвинссон 42, Ольсен 86

В параллельном матче Финляндия одержала крупную победу над Лихтенштейном.

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sir_Alex
sir_Alex
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сегодня в 22:02
Однако!😂😁😉
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