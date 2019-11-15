Чехия вышла на Евро-2020

Сборная Чехии обыграла команду Косово в рамках отбора на Евро-2020.
Чехия занимает 2 место в группе (15 очков), а сборная Косово расположилась на 3 месте (11 пунктов).
Пльзень, стадион Дусан Арена
Чехия - Косово 2:1 (0:0)
Голы: Крал 71, Челустка 79 - Нухиу 50
Чехия: Вацлик, Коуфал, Челустка, Брабец, Борил, Крал, Соучек, Масопуст (Шевчик 76), Дарида, Янкто (Кадержабек 90), Крменчик (Ондрашек 61)
Главный тренер: Шилхави Ярослав.
Косово: Мурич, Войвода, Ррахмани, Алити, Кололли, Раскай (Халими 46), Бериша, Хадергьонай (Жегрова 77), Селина (Рашани 85), Рашица, Нухиу
Главный тренер: Шалланд Бернар.
Предупреждения: Раскай 15, Алити 23, Борил 31, Нухиу 32, Соучек 55, Жегрова 90+2
В другом матче игрового дня Англия разгромила Черногорию.
Крал выводит сборную Чехии на Евро, а матч проходит в Пльзени, в которой великий цска дважды возглавлял таблицу ЛЧ.
А в это время Исландия с магнуссеном и сигурдссоном пролетает мимо Евро. А в это время Азмун и Шомуродов прикуривают в своих сборных, проигравших Ираку и Саудовской Аравии.
Скоро и Хорватия с влашичем мимо ЧЕ пролетит, а если не пролетит, Крал их накажет. От конского талантища Алекс как от стоячего отклеится.
Ахаха.)
Крал выводит сборную Чехии на Евро, а матч проходит в Пльзени, в которой великий цска дважды возглавлял таблицу ЛЧ.
А в это время Исландия с магнуссеном и сигурдссоном пролетает мимо Евро. А в это время Азмун и Шомуродов прикуривают в своих сборных, проигравших Ираку и Саудовской Аравии.
Скоро и Хорватия с влашичем мимо ЧЕ пролетит, а если не пролетит, Крал их накажет. От конского талантища Алекс как от стоячего отклеится.
Ахаха.)