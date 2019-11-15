ГлавнаяНовости

Чехия вышла на Евро-2020

сегодня, 00:45
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия2 : 1Логотип футбольный клуб КосовоКосовоМатч завершен

Сборная Чехии обыграла команду Косово в рамках отбора на Евро-2020.

Чехия занимает 2 место в группе (15 очков), а сборная Косово расположилась на 3 месте (11 пунктов). 

Пльзень, стадион Дусан Арена

Чехия - Косово 2:1 (0:0)
Голы: Крал 71, Челустка 79 - Нухиу 50

Чехия: Вацлик, Коуфал, Челустка, Брабец, Борил, Крал, Соучек, Масопуст (Шевчик 76), Дарида, Янкто (Кадержабек 90), Крменчик (Ондрашек 61)
Главный тренер: Шилхави Ярослав.

Косово: Мурич, Войвода, Ррахмани, Алити, Кололли, Раскай (Халими 46), Бериша, Хадергьонай (Жегрова 77), Селина (Рашани 85), Рашица, Нухиу
Главный тренер: Шалланд Бернар.

Предупреждения: Раскай 15, Алити 23, Борил 31, Нухиу 32, Соучек 55, Жегрова 90+2

В другом матче игрового дня Англия разгромила Черногорию.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Албания и Андорра забили четыре гола на двоих
Сегодня, 00:58 Комментарии2
Сербия обыграла Люксембург
Сегодня, 00:54 Комментарии2
Португалия уничтожила Литву, Роналду сделал хет-трик
Сегодня, 00:43 Комментарии26
Англия разгромила Черногорию и вышла на Евро-2020
Сегодня, 00:41 Комментарии4
Франция обыграла Молдавию и вышла на Евро-2020
Сегодня, 00:40 Комментарии3
Украина в концовке встречи добыла победу над Эстонией
Вчера, 22:13 Комментарии43
Обсудить
Все комментарии
Гавриленко
Гавриленко
сегодня в 00:49
В этой новости прекрасно всё.
Крал выводит сборную Чехии на Евро, а матч проходит в Пльзени, в которой великий цска дважды возглавлял таблицу ЛЧ.
А в это время Исландия с магнуссеном и сигурдссоном пролетает мимо Евро. А в это время Азмун и Шомуродов прикуривают в своих сборных, проигравших Ираку и Саудовской Аравии.
Скоро и Хорватия с влашичем мимо ЧЕ пролетит, а если не пролетит, Крал их накажет. От конского талантища Алекс как от стоячего отклеится.
Ахаха.)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100