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Сербия обыграла Люксембург

сегодня, 00:54
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия3 : 2Логотип футбольный клуб ЛюксембургЛюксембургМатч завершен

Сборная Сербии обыграла команду Люксембурга в рамках отбора на Евро-2020.

Сербия занимает 3 место (13 пунктов), а Люксембург расположилась на 4 позиции (4 очка).

Белград, стадион Райко Митич

Сербия - Люксембург 3:2 (2:0)
Голы: Митрович 11, Митрович 43, Радоньич 70 - Родригес 54, Турпель 75

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Максимович, Коларов, Младенович, Миливоевич, Максимович, Тадич (Лукич 90+1), Милинкович-Савич (Радоньич 62), Льяич (Джуричич 79), Митрович
Главный тренер: Тумбакович Любиша.

Люксембург: Морис, Янс, Шано, Халл, Карлсон, Жерсон, Тилль (Синани 79), Филиппс (Скендерович 46), Тилль (Турпель 61), Родригес, Девилье
Главный тренер: Хольц Люк.

Предупреждения: Тилль 38, Карлсон 52

В другом матче игрового дня Португалия разгромила Литву.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   216 / 869
сегодня в 01:05
Люксембург зубаст!
NGYRZ
NGYRZ
   52 / 869
сегодня в 00:59
Ничего себе Люксембург дает, два мяча смогли отквитать и чуть не вырвали очко у сербов!
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