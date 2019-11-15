Сербия обыграла Люксембург

Сборная Сербии обыграла команду Люксембурга в рамках отбора на Евро-2020.
Сербия занимает 3 место (13 пунктов), а Люксембург расположилась на 4 позиции (4 очка).
Белград, стадион Райко Митич
Сербия - Люксембург 3:2 (2:0)
Голы: Митрович 11, Митрович 43, Радоньич 70 - Родригес 54, Турпель 75
Сербия: Дмитрович, Миленкович, Максимович, Коларов, Младенович, Миливоевич, Максимович, Тадич (Лукич 90+1), Милинкович-Савич (Радоньич 62), Льяич (Джуричич 79), Митрович
Главный тренер: Тумбакович Любиша.
Люксембург: Морис, Янс, Шано, Халл, Карлсон, Жерсон, Тилль (Синани 79), Филиппс (Скендерович 46), Тилль (Турпель 61), Родригес, Девилье
Главный тренер: Хольц Люк.
Предупреждения: Тилль 38, Карлсон 52
В другом матче игрового дня Португалия разгромила Литву.