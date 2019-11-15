ГлавнаяНовости

Албания и Андорра забили четыре гола на двоих

сегодня, 00:58
АлбанияЛоготип футбольный клуб Албания2 : 2Логотип футбольный клуб АндорраАндорраМатч завершен

Сборная Албании не смогла обыграть команду Андорры в рамках отбора на Евро-2020.

Албания занимает 4 место в группе (13 очков), а Андорра расположилась на 5 месте (4 пункта). 

Албания - Андорра 2:2 (1:1)
Голы: Балай 6, Манай 55 - Мартинес 18, Мартинес 48

Албания: Бериша, Исмаили, Джимсити, Весели, Рамадани (Сулейманов 73), Роши, Мемушай, Ндой (Баре 60), Траши (Хисай 46), Балай, Манай
Главный тренер: Рея Эдоардо.

Андорра: Хосе Антонио Гомес, Рубио (Родригес Сория 71), Эмили Гарсия, Льовера, Сан Николас, Клементе, Валес, Морено, Сервос , Мартинес (Фернандес 79), Алаэс
Главный тренер: Кольдо Хесус Альварес.

Предупреждения: Рубио 19, Клементе 43, M. Llovera 44, Балай 90, Сервос 90+3

В другом матче игрового дня Франция обыграла Молдавию.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сербия обыграла Люксембург
Сегодня, 00:54 Комментарии2
Чехия вышла на Евро-2020
Сегодня, 00:45 Комментарии1
Португалия уничтожила Литву, Роналду сделал хет-трик
Сегодня, 00:43 Комментарии26
Англия разгромила Черногорию и вышла на Евро-2020
Сегодня, 00:41 Комментарии4
Франция обыграла Молдавию и вышла на Евро-2020
Сегодня, 00:40 Комментарии3
Украина в концовке встречи добыла победу над Эстонией
Вчера, 22:13 Комментарии43
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   216 / 869
сегодня в 01:06
Позор албанцам))
trio
trio
сегодня в 01:00
Андорра забила)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100