Албания и Андорра забили четыре гола на двоих

Сборная Албании не смогла обыграть команду Андорры в рамках отбора на Евро-2020.
Албания занимает 4 место в группе (13 очков), а Андорра расположилась на 5 месте (4 пункта).
Албания - Андорра 2:2 (1:1)
Голы: Балай 6, Манай 55 - Мартинес 18, Мартинес 48
Албания: Бериша, Исмаили, Джимсити, Весели, Рамадани (Сулейманов 73), Роши, Мемушай, Ндой (Баре 60), Траши (Хисай 46), Балай, Манай
Главный тренер: Рея Эдоардо.
Андорра: Хосе Антонио Гомес, Рубио (Родригес Сория 71), Эмили Гарсия, Льовера, Сан Николас, Клементе, Валес, Морено, Сервос , Мартинес (Фернандес 79), Алаэс
Главный тренер: Кольдо Хесус Альварес.
Предупреждения: Рубио 19, Клементе 43, M. Llovera 44, Балай 90, Сервос 90+3
В другом матче игрового дня Франция обыграла Молдавию.