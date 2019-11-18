ГлавнаяНовости

Агент Гвардиолы прокомментировал слухи о приглашении Хосепа в «Баварию»

сегодня, 20:47

Хосеп Мария Оробитг, являющийся агентом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, прокомментировал информацию о возможном приглашении испанского специалиста в «Баварию».

В футболе никогда нет определенности. Я беседовал с Гвардиолой в эту среду, у него ничего не изменилось. Он прекрасно себя чувствует в «Манчестер Сити», с которым у него контракт до 30 июня 2021 года.

Никто, кроме СМИ, не связывался со мной по вопросу о будущем Хосепа.

Напомним, что Гвардиола уже возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год. Вместе с ним мюнхенский клуб стал трехкратным чемпионом Бундеслиги, завоевал Кубок (дважды) и Суперкубок Германии, а также выиграл Клубный чемпионат мира. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Экс-директор «Эвертона»: «Лукаку и Погба больше думают о себе, чем о клубе»
Сегодня, 21:19 Комментарии0
Коноплянка: «„Ливерпуль“ предлагал за мой трансфер 25 миллионов евро»
Сегодня, 20:38 Комментарии3
Экс-игрок Словении Бречко: «Победа над Россией вошла в историю»
Сегодня, 19:57 Комментарии0
Жезус: «Хочу стать одним из лучших нападающих сборной Бразилии»
Сегодня, 19:28 Комментарии2
Маркевич: «Украине не стоит зацикливаться на России на Евро-2020»
Сегодня, 19:03 Комментарии6
Вейналдум: «Победа на КЧМ придаст дополнительный стимул для триумфа в АПЛ»
Сегодня, 19:03 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   22 / 839
сегодня в 21:18
Интересно, как эти слухи прокомментирует сам Пепус
ColdSun1995
ColdSun1995
   561 / 839
сегодня в 21:16
глупо говорить о новом тренере, пока Флик у руля и Бавария с ним побеждает. хоть дистанция и маленькая, но всё же) а так Хосеп норм варик
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100