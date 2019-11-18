Агент Гвардиолы прокомментировал слухи о приглашении Хосепа в «Баварию»

Хосеп Мария Оробитг, являющийся агентом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, прокомментировал информацию о возможном приглашении испанского специалиста в «Баварию».
В футболе никогда нет определенности. Я беседовал с Гвардиолой в эту среду, у него ничего не изменилось. Он прекрасно себя чувствует в «Манчестер Сити», с которым у него контракт до 30 июня 2021 года.
Никто, кроме СМИ, не связывался со мной по вопросу о будущем Хосепа.
Напомним, что Гвардиола уже возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год. Вместе с ним мюнхенский клуб стал трехкратным чемпионом Бундеслиги, завоевал Кубок (дважды) и Суперкубок Германии, а также выиграл Клубный чемпионат мира.