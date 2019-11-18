Агент Гвардиолы прокомментировал слухи о приглашении Хосепа в «Баварию»

Хосеп Мария Оробитг, являющийся агентом главного тренера «Манчестер Сити» , прокомментировал информацию о возможном приглашении испанского специалиста в «Баварию».

В футболе никогда нет определенности. Я беседовал с Гвардиолой в эту среду, у него ничего не изменилось. Он прекрасно себя чувствует в «Манчестер Сити», с которым у него контракт до 30 июня 2021 года.