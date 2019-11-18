ГлавнаяНовости

Экс-игрок Словении Бречко: «Победа над Россией вошла в историю»

сегодня, 19:57
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший защитник сборной Словении Мишо Бречко рассказал о победе над Россией в ответном стыковом матче за право выйти в финальный раунд ЧМ-2010:

Мне больше запомнилась именно вторая игра против сборной России. Мы были единым целым и до конца верили в успех. Это была очень трудная игра против сильного соперника, мы были очень счастливы победе и выходу на чемпионат мира. Это одно из самых ярких моих воспоминаний.

Я думаю, мы были очень собраны, каждый чувствовал себя частью коллектива, без исключения. Прекрасная атмосфера в команде, дисциплина и, конечно, атмосфера на самом стадионе помогли нам победить.

Это один из самых памятных дней в нашей футбольной истории. Несколько дней назад федерация футбола Словении организовала специальный вечер, куда пригласила игроков той сборной, и подарила нам памятные подарки к 10-летию той славной победы.

Я думаю, новой команде нужна более строгая иерархия и сплоченность. Командный дух действительно очень важен, желаю новой сборной Словении его обрести.

Ранее об этой игре высказался экс-форвард словенцев Златко Дедич, который и забил единственный мяч.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Экс-директор «Эвертона»: «Лукаку и Погба больше думают о себе, чем о клубе»
Сегодня, 21:19 Комментарии0
Агент Гвардиолы прокомментировал слухи о приглашении Хосепа в «Баварию»
Сегодня, 20:47 Комментарии2
Коноплянка: «„Ливерпуль“ предлагал за мой трансфер 25 миллионов евро»
Сегодня, 20:38 Комментарии3
Жезус: «Хочу стать одним из лучших нападающих сборной Бразилии»
Сегодня, 19:28 Комментарии2
Маркевич: «Украине не стоит зацикливаться на России на Евро-2020»
Сегодня, 19:03 Комментарии6
Вейналдум: «Победа на КЧМ придаст дополнительный стимул для триумфа в АПЛ»
Сегодня, 19:03 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100