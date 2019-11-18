Экс-игрок Словении Бречко: «Победа над Россией вошла в историю»

Бывший защитник сборной Словении рассказал о победе над Россией в ответном стыковом матче за право выйти в финальный раунд ЧМ -2010:

Мне больше запомнилась именно вторая игра против сборной России. Мы были единым целым и до конца верили в успех. Это была очень трудная игра против сильного соперника, мы были очень счастливы победе и выходу на чемпионат мира. Это одно из самых ярких моих воспоминаний.

Я думаю, мы были очень собраны, каждый чувствовал себя частью коллектива, без исключения. Прекрасная атмосфера в команде, дисциплина и, конечно, атмосфера на самом стадионе помогли нам победить.

Это один из самых памятных дней в нашей футбольной истории. Несколько дней назад федерация футбола Словении организовала специальный вечер, куда пригласила игроков той сборной, и подарила нам памятные подарки к 10-летию той славной победы.

Я думаю, новой команде нужна более строгая иерархия и сплоченность. Командный дух действительно очень важен, желаю новой сборной Словении его обрести.