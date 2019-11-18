Маркевич: «Украине не стоит зацикливаться на России на Евро-2020»

Бывший главный тренер «Днепра» и харьковского «Металлиста» рассказал, что не желает матча между Украиной и Россией на Евро-2020:

Ключевые факторы успеха сборной Украины: стабильность состава, серьезная тренерская работа и уверенность в своих силах.

Сейчас не нужно петь дифирамбы сборной, нужно все проанализировать. У нас есть проблемы. Есть обойма — 13-14 человек, важно, чтобы на Евро поехали полным составом, а не как с Сербией — у того травмы, у этого.

Честно говоря, даже не думаю о том, чтобы в личной встрече на Евро Украина доказала превосходство над Россией. Почему бы нам не доказать, скажем, сборной Германии, что мы сильнее. Зацикливаться на России не стоит.