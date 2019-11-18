Маркевич: «Украине не стоит зацикливаться на России на Евро-2020»

Бывший главный тренер «Днепра» и харьковского «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал, что не желает матча между Украиной и Россией на Евро-2020:
Ключевые факторы успеха сборной Украины: стабильность состава, серьезная тренерская работа и уверенность в своих силах.
Сейчас не нужно петь дифирамбы сборной, нужно все проанализировать. У нас есть проблемы. Есть обойма — 13-14 человек, важно, чтобы на Евро поехали полным составом, а не как с Сербией — у того травмы, у этого.
Честно говоря, даже не думаю о том, чтобы в личной встрече на Евро Украина доказала превосходство над Россией. Почему бы нам не доказать, скажем, сборной Германии, что мы сильнее. Зацикливаться на России не стоит.
Все эти разговоры начались со слов форварда сборной Украины Романа Яремчука.