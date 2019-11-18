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Маркевич: «Украине не стоит зацикливаться на России на Евро-2020»

сегодня, 19:03

Бывший главный тренер «Днепра» и харьковского «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал, что не желает матча между Украиной и Россией на Евро-2020:

Ключевые факторы успеха сборной Украины: стабильность состава, серьезная тренерская работа и уверенность в своих силах.

Сейчас не нужно петь дифирамбы сборной, нужно все проанализировать. У нас есть проблемы. Есть обойма — 13-14 человек, важно, чтобы на Евро поехали полным составом, а не как с Сербией — у того травмы, у этого.

Честно говоря, даже не думаю о том, чтобы в личной встрече на Евро Украина доказала превосходство над Россией. Почему бы нам не доказать, скажем, сборной Германии, что мы сильнее. Зацикливаться на России не стоит.

Все эти разговоры начались со слов форварда сборной Украины Романа Яремчука

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   51 / 839
сегодня в 20:41
Я просто высказал свое мнение на Ваш, коментарий и колкую поговорку, что я против данного матча, и привел доводы... почему.
Вот видите, нет Геббельс ТВ, мы же с Вами можем нормально общаться.А по матчу, да не нужен он, независимо от того кто бы победил, все равно осталось бы кто лучше, копий бы кучу поломали, но каждый бы при своем мнеии остался.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил За адекватность
   477 / 839
сегодня в 20:32
Вы не задумывались, что Геббельс ТВ у Вас в голове? Ну да ладно, Вы опять же на мой субъективный взгляд нормальный человек,лучше о футболе, политоту давайте политикам оставим.
Я просто высказал свое мнение на Ваш, коментарий и колкую поговорку, что я против данного матча, и привел доводы... почему.
За адекватность
За адекватность ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   51 / 839
сегодня в 20:25
Я например, да и многие адекватные люди, против данного матча. Гебельс ТВ и царь всея Руси сделали свое дело, футбол будет на втором месте, не исключёно и кровавое шоу с жертвами.
Вы не задумывались, что Геббельс ТВ у Вас в голове? Ну да ладно, Вы опять же на мой субъективный взгляд нормальный человек,лучше о футболе, политоту давайте политикам оставим.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил За адекватность
   477 / 839
сегодня в 20:06
Есть поговорка. Когда собаке делать нечего, она себе одно место лижет. От Арктики до Антарктиды мечтают когда же состоится данный матч.
Я например, да и многие адекватные люди, против данного матча. Гебельс ТВ и царь всея Руси сделали свое дело, футбол будет на втором месте, не исключёно и кровавое шоу с жертвами.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   138 / 839
сегодня в 19:53
у сборной Украины то состав сейчас серьезный. Удачи жовто-блакитным.
За адекватность
За адекватность
   51 / 839
сегодня в 19:25
Есть поговорка. Когда собаке делать нечего, она себе одно место лижет. От Арктики до Антарктиды мечтают когда же состоится данный матч.
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